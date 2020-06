Instalan Comisión Permanente y eligen a la nueva Mesa Directiva, en el Congreso de Guerrero

El Congreso de Guerrero llevó a cabo este lunes la elección y toma de protesta de las y los diputados de la Comisión Permanente que estarán a cargo de los trabajos durante el Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Legislativo, así como de quienes integrarán la Mesa Directiva para el Tercer Año de la LXII Legislatura.



Los diputados que integrarán la Comisión Permanente para el periodo del 16 de junio al 31 de agosto de 2020, son Alberto Catalán Bastida, como presidente; Ricardo Castillo Peña y Cervando Ayala Rodríguez, primero y segundo vicepresidentes; Perla Xóchitl García Silva y Olaguer Hernández Flores, secretarios propietarios, y como suplentes Blanca Celene Armenta Piza y Róbell Urióstegui Patiño.



Como vocales propietarios quedaron Marco Antonio Cabada Arias, Alicia Zamora Villalva, Norma Otilia Hernández Martínez, Heriberto Huicochea Vázquez, Carlos Cruz López, Perla Edith Martínez Ríos y Alfredo Sánchez Esquivel, y como suplentes Mariana García Guillén, Aracely Alhelí Alvarado González, Omar Jalil Flores Majul, Erika Valencia Cardona, Fabiola Rafael Dircio y Adalid Pérez Galeana.



Mientras que la Mesa Directiva que fungirá en el Tercer Año de Ejercicio Constitucional estará conformada por Eunice Monzón García como presidenta; Moisés Reyes Sandoval y Jorge Salgado Parra. primero y segundo vicepresidentes; Celeste Mora Eguiluz y Fabiola Rafael Dircio, secretarias propietarias, y los suplentes Dimna Guadalupe Salgado Apátiga y Samantha Arroyo Salgado.



INFORME



Al rendir el informe de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, el diputado Alberto Catalán Bastida indicó que este año no estuvo exento de ’desencuentros políticos propios de un parlamento plural y democrático’, pero que también ’se dio un viraje hacia el entendimiento político, la conciliación y acuerdos’ que permitieron retomar el trabajo parlamentario.



Resaltó que durante este periodo se avanzó en la construcción de acuerdos como la Reforma Electoral, que servirá de base para los comicios del 2021, en la que se garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a integrar ayuntamientos y la próxima legislatura, así como la igualdad entre hombres y mujeres en la postulación a cargos de elección y el tratamiento oportuno a la violencia política de género.



Reconoció que hay asignaturas pendientes en el Congreso local por las circunstancias de la pandemia, que determinaron que se caminara a un paso más lento. ’Esta Legislatura no se sustrajo del tiempo que nos ha tocado vivir, la pandemia del Covid-19 nos sacó de la ruta que trazamos; tuvimos que detener las sesiones presenciales y utilizar las herramientas tecnológicas para intentar recuperar el paso, aunque no fue suficiente’, abundó.



Sin embargo, dijo que aún se está a tiempo para recuperar la productividad: ’Estamos obligados a redoblar el esfuerzo una vez que se dé luz verde por parte de las autoridades federales y estatales para volver a una normalidad que será distinta.

’Debemos trabajar con ahínco, entusiasmo y compromiso por la población guerrerense que sigue esperando a que este Congreso contribuya en la ampliación de sus derechos, de su desarrollo y bienestar colectivo, pero sobre todo dé solución a sus más sentidos reclamos, para estar a la altura de la nueva realidad que se vive en el país y en Guerrero’, concluyó.