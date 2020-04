Instalan filtros sanitarios en edificios del Gobierno de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 18 de marzo.- El gobierno de Ecatepec instaló filtros sanitarios en los accesos a edificios públicos del ayuntamiento, como el palacio municipal y las sedes del DIF, Instituto de la Mujer y del organismo de agua potable, como una medida emergente para prevenir el contagio del coronavirus.



Ante el escenario mundial del surgimiento de un nuevo coronavirus (Covid-19), personal del DIF de Ecatepec instaló los citados filtros preventivos de aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura en los accesos de los principales edificios del ayuntamiento, como una medida emergente para evitar la propagación de la enfermedad.



Entre los edificios donde se instalaron los filtros sanitarios se encuentran el palacio municipal, la Clínica Materno Infantil ’Matilde Montoya’, Sistema Municipal DIF, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) y el Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (Immig).



El alcalde Fernando Vilchis Contreras se reunió el pasado fin de semana con representantes del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para atender la contingencia de manera coordinada, sin que hasta el momento se reporten casos confirmados en Ecatepec.



Por ese motivo se implementaron los filtros sanitarios, en los que invitan a los visitantes del palacio municipal y los otros edificios del gobierno local a usar gel antibacterial antes de ingresar, además de tomar la temperatura de las personas, ya que la fiebre es una de los síntomas más característicos del coronavirus.



En caso de detectar a una persona con síntomas del Covid-19, se evitará que ingrese al edificio público y se canalizará al centro médico correspondiente; en caso de no contar con seguridad social podrán acudir a la clínica del DIF, donde se atenderá de manera prioritaria.



Entre las recomendaciones para evitar el contagio de la enfermedad se encuentran lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, usar gel antibacterial, no saludar con besos y abrazos, no salir de casa a menos que sea necesario y evitar lugares con gran afluencia de personas.