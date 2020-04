Instalan otras 6 Cocinas Comunitarias en beneficio de los acapulqueños

Este miércoles, la presidenta municipal Adela Román Ocampo inauguró otras seis Cocinas Comunitarias, sumándose a las 22 que ya funcionan en distintas partes del municipio, para brindar ayuda alimentaria a la población que no tiene ingresos económicos durante el presente receso de actividades debido a la fase tres de la contingencia sanitaria por el Coronavirus SARS-CoV-2.



Dos de estos nuevos centros de preparación y distribución de comida sana y nutritiva, están ubicados en los poblados de Llano Largo (a un costado de la comisaría Ejidal) y Lomas de Chapultepec, donde acudió la alcaldesa para constatar el buen trato y servicio que se brinda a decenas de madres y padres de familia que necesitan de los alimentos.



Cabe indicar que, por instrucciones de la propia alcaldesa, en cada Cocina Comunitaria se implementan estrictas medidas de higiene, sanitización y sana distancia que recomienda el Sector Salud para prevenir más contagios del virus también conocido como COVID-19.



Durante su mensaje a los pobladores de Lomas de Chapultepec, la primera autoridad porteña especificó que este proyecto, de llevar alimentos a las comunidades, es una iniciativa de su gobierno en cumplimiento al compromiso y amor que tiene con y para su gente, ’yo estoy muy agradecida con los funcionarios, con los trabajadores del Ayuntamiento que están laborando de lunes a domingo, de manera solidaria, trabajando en beneficio de ustedes’, dijo.



Román Ocampo insistió, a manera de reflexión, que el nuevo Coronavirus es una enfermedad de vida o muerte, y que actualmente los hospitales se encuentran sin capacidad para recibir y atender a los enfermos, por lo que pidió seguir las medidas preventivas, y si es posible, que la gente no salga de sus casas para garantizar su salud y el bienestar de sus familiares.

Entre los otros cuatro Comedores Comunitarios puestos en marcha este día, el primero se ubica en la Calle 10 de la colonia Icacos (entre la comisaría y el mercado); el segundo en Ciudad Renacimiento (entre la calle Alta Laja y esquina Olímpica); el tercero en Puerto Marqués (frente a la cancha), y el cuarto en el poblado de La Venta (entre calle del Río y la primaria 20 de Noviembre).



A su vez, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), Adriana Román Ocampo, dijo que el personal a su cargo se encuentra trabajando incansablemente en la elaboración y distribución de alimentos en las 28 cocinas comunitarias establecidas en las zonas urbana, suburbana y rural.



"Alcaldesa, como siempre lo he mencionado, quiero agradecerle el que se ocupe usted todos los días de que la gente tenga un plato de comida en sus casas, en estos momentos de contingencia por el COVID-19. Los alimentos de comedores son para la gente que no tiene trabajo y que no tienen un ingreso económico’, dijo la titular del DIF municipal.



Participaron en la inauguración de las nuevas seis cocinas comunitarias el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, y el director del Instituto Municipal de la Juventud, Tonatiuh Farías Salgado.