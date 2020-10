Instalará el PRD mesa política con otros partidos para analizar las coaliciones en 2021

Taxco, 28 de octubre. El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, adelantó que en esta semana se instalará una mesa política institucional con otros partidos para analizar el tema de las coaliciones con el PAN, MC y PRI, porque ’estamos en la ruta de ser competitivos en aquellos lugares en donde necesitamos el apoyo de algún otro partido’.



’Hoy seguimos debatiendo y discutiendo la política de alianzas a la que pudiéramos transitar como PRD en el proceso electoral 2021’, dijo.



Referente a que a nivel estatal el PAN anunció que no hará ninguna alianza con otros partidos e irá solo para la gubernatura en 2021, Catalán Bastida informó que se habla que a ’nivel federal pudiéramos ir en una alianza con Acción Nacional’.



Adelantó que a partir de esta semana se comenzarán con las reuniones institucionales con algunos dirigentes estatales de otros partidos y ’hemos tenido reuniones con la dirigencia nacional del PRD sobre este tema y, aquí nos dan total libertad para que desde Guerrero se configure la política de alianzas que más le convenga al partido.



’No estamos cerrados a nada, pero tenemos que platicar, discutirlo y revisar como es el panorama político-electoral del PRD, dónde tenemos posibilidades de competir, dónde hay candidatos ya posicionados y dónde hay las debilidades para reforzarlas’, indicó.



Insistió en que hay una sinergia de análisis, todo para generar una política de alianzas con otros partidos rumbo al proceso electoral de 2021 en el estado.



El líder perredista expresó que hasta ahora no hay nada resuelto aún y lo ’único que tenemos claro es el trabajo que están haciendo todos por reposicionar al PRD’.



’Hay quienes dicen que necesitamos de una alianza para ser más competitivos, pero creo que no, lo estamos analizando y valorando. Claro que hay municipios en donde el PRD no está muy bien, y eso hay que decirlo y eso pasa también a nivel nacional y hay estados, donde el partido ha perdido su registro desgraciadamente’, expuso.