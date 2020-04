Instancias del DIF atienden a personas con síndrome de Down

IXTAPALUCA, Estado de México, 26 de marzo 2020.-La presidenta del DIF Ixtapaluca, Yéssica González Figueroa, informó que este municipio cuenta con el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) que brinda atención de forma particular a los niños y niñas con síndrome de Down.



En estas unidades pueden aprender y hacer actividades para que tengan una mejor calidad de vida, lo anterior durante una visita que hizo a estos espacios donde pudo supervisar los trabajos que la niñez ha elaborado.



Las y los niños con síndrome de Down han realizado actividades que les permite desarrollarse de forma integral, ejemplo de ello es que montaron su primera exposición en la galería de arte Ihniuitzilli, esto en coordinación con la subdirección de Cultura, participan en el taller artesanal de madera, manualidades y la identificación de los colores.



González Figueroa comentó que el gobierno municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) trabajan de la mano para que las personas con discapacidad tengan mejores condiciones de vida y apoyos que les favorezcan.



Yéssica González se mostró feliz y orgullosa de ver los avances que día a día tienen en sus terapias para salir adelante, siendo ejemplo para más personas.



Agregó que en estos momentos complicados por la pandemia por el coronavirus (COUVID-19) el URIS y CRIS permanecerán cerrados para garantizar la seguridad de las y los pacientes, sin embargo dijo que ante el aviso de la autoridad sanitaria serán retomadas las consultas.