Institucionalizado el ’Día del Médico’

En la emotiva ceremonia en Palacio Nacional de entrega de los premios y reconocimientos a distinguidos miembros del Cuerpo Médico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que precisamente ese viernes pasado, firmó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que oficializa el 23 de octubre como el ’Día del Médico’, que buscará reconocer a todo el personal médico, pero sobretodo, al que ha hecho frente al brote de COVID-19 en el país.







El documento en uno de sus considerandos recuerda: ’Que el 23 de octubre de 1976, la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, estableció que ese día se celebre el Día del Médico, en homenaje al Doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.







Esta es la nota de la ceremonia que difundió IRRADIA NOTICIAS: ’El premio al Mérito Médico de este año fue entregado a la doctora Aura Argentina Erazo Valle Solís, a quien se le reconoce su amplia experiencia como oncóloga, investigadora rigurosa del estudio de su especialidad y como formadora de varias generaciones de especialistas en oncología médica durante sus ya 52 años en el ’Centro Médico Nacional 20 de Noviembre’ del ISSSTE.







Fue destacada participante en los grupos especialistas, grupos focales para la definición del compendio nacional de insumos para la salud.







El Gobierno de la República entregó -además, dos condecoraciones y 12 premios en materia de salud pública a profesionales destacados en los campos de la medicina, la química, farmacia, odontología, enfermería y otras áreas de la salud; y en ese marco rindió homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón Acevedo.







A través de un vídeo los galardonados emitieron sendos y breves mensajes:



AURA ARGENTINA ERAZO VALLE SOLÍS, GANADORA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO MÉDICO 2020: ’Siempre me ha gustado ayudar a la gente, facilitarles el poder llevar su enfermedad, vamos juntos a luchar por esta enfermedad’.







HÉCTOR GERARDO AGUIRRE GAS, CONDECORACIÓN ‘EDUARDO LICEAGA’: ’Este reconocimiento es para mí el tener el premio que yo hubiera querido siempre. Siento que tenemos que apretar esfuerzos y en la medicina alcanzar lo que se pueda dar todavía’.







ADOLFO CHÁVEZ VILLASANA, CONDECORACIÓN ‘EDUARDO LICEAGA’: ’Todo se originó con el doctor Zubirán, que juntó a un grupo de 11 personas para comenzar a estudiar y a desarrollar tecnología en materia de desnutrición. Tuvimos bastante éxito. Denunciamos el problema a nivel mexicano y a nivel mundial, que el consejo me lo reconozca y me dé una medalla, pues se los agradezco mucho’.







En la siguiente entrega continuaremos con los médicos galardonados y sus pensamientos, además de otros galenos que nos han enriquecido la vida no sólo en lo físico, sino también en la espiritual, como son el propio vecino Héctor Aguirre, Ricardo Escandón y Aarón Torres. CONTINUARÁ.







