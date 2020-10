Institucionalizado el ’Día del Médico’ (II)

SEGUNDA PARTE



Continuamos con los galenos, científicos y paramédicos galardonados en la primera emotiva ceremonia del ’Día del Médico’ oficializado, y sus pensamientos expresados en Palacio Nacional a continuación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les entregará sus respectivos premios, reconocimientos y condecoraciones, este pasado viernes 23:







ADOLFO CHÁVEZ VILLASANA, CONDECORACIÓN ‘EDUARDO LICEAGA’: ’Todo se originó con el doctor Zubirán, que juntó a un grupo de 11 personas para comenzar a estudiar y a desarrollar tecnología en materia de desnutrición. Tuvimos bastante éxito. Denunciamos el problema a nivel mexicano y a nivel mundial, que el consejo me lo reconozca y me dé una medalla, pues se los agradezco mucho’.







ADRIÁN GERARDO HERNÁNDEZ, PREMIO ‘ENFERMERA REFUGIO ESTEVES REYES’: ’Tengo obligaciones y responsabilidades como enfermero naval que soy, por el compromiso, por el sentido humano y por la responsabilidad que representa el quehacer del profesional de la enfermería’.







VERÓNICA PÉREZ DE LA CRUZ, PREMIO ‘MARTÍN DE LA CRUZ’: ’Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir formando recursos humanos especializados, así como generar un mayor conocimiento científico que contribuya al desarrollo y prestigio de México, manteniendo en todo momento la ética profesional’.







MARÍA GUADALUPE IGNOT, PREMIO ‘AUXILIAR DE ENFERMERÍA LUCÍA SALCIDO’: ’Dice mi jefa de enfermera hoy: ‘Eres partera, eres enfermera de clínica, atiendes a adolescentes, tienes grupo de adolescentes, trabajas en campo’, esos reconocimientos te dan ganas de seguir trabajando’.







FELIPE CRUZ VEGA, PREMIO ‘DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ’: ’El premio lleva implícito la carga de humanismo médico que mi país me ha permitido actuar en el campo médico fortaleciendo mi vocación’.







FRANCISCO VELASCO CAMPOS, PREMIO ‘DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ’: ’Hemos hecho aportaciones en el tratamiento de epilepsia, de la enfermedad de Parkinson, el dolor intratable. Es el reconocimiento a estos 50 años de especialista como neurocirugía’.







JAVIER DE LA FUENTE HERNÁNEZ, PREMIO ‘MARGARITA CHORNÉ Y SALAZAR’: ’Recibir un premio de estas características tiene que cambiar muchas de tus formas de pensar, tiene que volverte mucho más empático, mucho más cercano y volver a revolucionar lo que venías haciendo y que de alguna manera tiene que irse modernizando o tiene que adecuando con los tiempos. En lo único que me corresponda es ser generoso con México y con la sociedad y decirle gracias por todo lo que me ha dado’.







Será en el colofón des esta serie, para cerrar con broche de oro, cuando me refiera a los facultativos, como ya lo dijimos, que nos han enriquecido la vida en lo físico y en lo espiritual: el galardonado médico internista Héctor Aguirre Gas; el cardiólogo Ricardo Escandón Martínez y el Urólogo, Aarón Torres García. CONTINUARÁ.







