Institucionalizado el "Día del médico" (IV)

CUARTA Y ÚLTIMA PARTE



’Nuestros médicos’, así con el pronombre posesivo en plural, para designar a los facultativos a los que recurrimos ante los problemas de salud a que todo ser humano está expuesto de continuo, nos vamos a referir a tres eminencias.



La comunión entre médico y paciente debe ser plena, se fragua en una relación de mutua confianza, más por parte del paciente; cuando esta relación se solidifica en una amistad y hasta en una hermandad, sabemos que estamos ante un ser al que podemos recurrir ante los males que puedan aquejarnos tanto a nosotros como a nuestros familiares y amigos.



El pasado viernes 23 se celebró por primera vez el ’Día del Médico’ oficializado por decreto expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hubo ceremonia en Palacio Nacional, con premios, reconocimientos y condecoraciones que se otorgan entre pares. Ya nos referimos a los galardonados, ahora cerramos esta serie con tres galenos que reúnen esas y mas características para responder con creces en su actuar con el axioma máximo: ’Un Médico debe ser Humanista’. En orden alfabético:



El galardonado doctor Héctor Aguirre Gas, es nuestro vecino de más de 45 años, aparte de su consultorio particular se entregó a la medicina institucional, hizo una gran carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sus frases para hacernos entender lo que es la vida, sus calamidades, entre ellas las enfermedades para afrontarlas con vigor, me han quedado en impresas. Decenas de periodistas en apuros han sido atendidos por Héctor. En el entorno vecinal, desde siempre ha sido un entusiasta organizador de nuestros festejos, cuando nuestros hijos niños, Héctor escribía los argumentos de las piezas escénicas, entre ellas las pastorelas que representaban los menores, además atendió en los últimos años a mis padres: María y al doctor Fortino, en varias ocasiones me dijo: ’sabes cual es el paciente más difícil de atender’, y añadía, ’el paciente médico’.



Ricardo Escandón Martínez, es un eminente cardiólogo entregado a la medicina deportiva, son innumerables los deportistas atendidos por el Doctor Escandón, fue el primero en denunciar con toda valentía el uso de los anabólicos que cuantas vidas de jóvenes promesas costaron. Ese sólo hecho lo coloca en un lugar especial, aparte de la atención a los periodistas. El Doctor Escandón me escribió, por no ser por la pandemia que nos agobia seguramente hubiera participado en al platica que describe: con un amigo contertulio abordamos la importancia de cumplir con la máxima: ’dar tu palabra’ o ’dar mi palabra’. Y razona: en muchas culturas y en el tiempo empeñar la palabra era más importante que firmar un papel. Era un acuerdo de honor que lleva consigo una responsabilidad moral. Es importante que enseñemos a nuestros hijos de preferencia con el ejemplo, que dar la palabra es un acto de Honor y ennoblece a quien la da y la cumple y por el contrario desacredita y envilece a quien no la cumple’. Así que mucho cuidado y respeto al dar ’ Nuestra palabra ’



Finalmente la tercera eminencia, el Urólogo, Aarón Torres García, no obstante que no se da abasto ante tantos pacientes que le buscan, pertenece a una institución para atender a personas de bajas o nulos recursos, además de las obligadas consultas, lleva a cabo las necesarias intervenciones quirúrgicas. Es de los primeros en realizar cirugías a distancia. La siguiente más que anécdota, es un retrato fiel de su interés en salvar vidas: Hace más de diez años, resulté con un padecimiento grave, la única solución era el quirófano. Aarón me dijo, entonces el trato no era de ’tú’, a preguntas nuestras: Usted ha llegado a tiempo, no puedo asegurarle en que tiempo pueda venirse la crisis, es más no sé si en su vida pueda llegar; luego reflexivo, supongo que adivino mi actitud agnóstica, porque de inmediato agregó: Yo no se si sea creyente, pero alguien le está enviando el mensaje de que todavía hace falta en este planeta.



Al tercer día me sometí a la cirugía, por cierto el cardiólogo fue el doctor Ricardo Escandón. Hoy sigo aquí y en verdad que también estos últimos diez años han sido importantes y de grandes realizaciones y satisfacciones en compañía del amor de vida Silvia, los hijos, los nietos, demás familiares, y amigos, en los que, obvio, están los colegas.



Los médicos Héctor Aguirre Gas, Ricardo Escandón Martínez y Aarón Torres García, nos han enriquecido la vida en lo físico y en lo espiritual.



