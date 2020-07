Instituciones impartidoras de justicia no deben utilizarse con fines políticos, señaló Ricardo Monreal



El legislador presenta su nuevo libro, ’La infamia’.



La obra está dedicada a las víctimas de la perversidad política, cuyas vidas y las de su familia han sido destruidas por el abuso de la autoridad, detalla.



En conferencia de prensa a distancia con medios de Zacatecas, dijo que su obra busca la reflexión.



Las instituciones encargadas de la impartición de justicia no deben usarse para fines políticos y los órganos electorales deben corregir sus actitudes facciosas y parciales, señaló el senador Ricardo Monreal Ávila durante la presentación de su último libro titulado ’La Infamia’.



Durante la reunión, realizada a distancia con medios de comunicación de Zacatecas, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena indicó que su obra busca llevar a la reflexión sobre todo lo que puede suceder en un gobierno faccioso, políticamente deslegitimado y al que no le importa destruir a nadie con tal de mantenerse en el poder.



Detalló que el libro está dedicado a las víctimas de la maquinación y la perversidad política, cuyas vidas y las de su familia han sido destruidas por el abuso de la autoridad y la impunidad. ’Se trata de la historia de muchas familias en México que, como la mía, han sufrido los escarnios y la persecución de un aparato de Estado’, apuntó.



Reveló que el libro narra una serie de eventos que ya han sido resueltos por las autoridades judiciales, sin embargo, moralmente y económicamente no han sido reparados.



Asimismo, indicó, describe la historia de los ataques sistemáticos en su contra y de su familia, los cuales iniciaron en 1997 tras su renuncia al PRI. Señaló que en Zacatecas siempre los atacan con el tema de los supuestos nexos con el narcotráfico, aun cuando las autoridades han determinado que las acusaciones son falsas.



Recordó el caso de la bodega de su hermano, Cándido Monreal, en el que hubo señalamientos de un presunto hallazgo de estupefacientes, sin embargo, nunca se comprobó este hecho y no se encontró ningún elemento para vincularlo a proceso.



Cuando se entregó la resolución judicial y las autoridades ofrecieron disculpas después de haber saqueado los bienes de su hermano, los medios de comunicación no prestaron tanta atención como a las falsas acusaciones, lamenta el senador.



Aseguró que esta guerra sucia se recicla en contra de su familia, aun cuando ya fue aclarado judicial, política y moralmente. Puntualizó que con estas falsas acusaciones han sido atacados electoralmente, especialmente su hermano David, quien ha sido blanco de las falsas acusaciones en dos elecciones.



Monreal Ávila denunció que muchos medios de comunicación fueron utilizados como vehículo de la campaña de desprestigio para perseguir y atacar a los integrantes de su familia. Apuntó que los ataque sólo reviven cuando algún miembro de los Monreal busca un cargo de elección popular.



El senador también denunció que las autoridades electorales han actuado facciosamente, pues no han dado ninguna certidumbre, ya que siempre han desestimado sus denuncias sobre la comisión de delitos electorales por parte de otros candidatos. Además, agrega, no han actuado correctamente en los ataques difamatorios en contra de su familia.