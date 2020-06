INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA CUMPLE PROTOCOLOS PARA PROTEGER A SUS PACIENTES

Los cuidados para evitar contagios por COVID-19 son esenciales en las unidades de salud, sobre todo en donde se tratan a la población en riesgo, es decir aquellos que tienen su sistema inmune comprometido por una enfermedad como el cáncer, de ahí la importancia de un apego estricto a los protocolos de salud para evitar contagios por coronavirus, indicó la Dr. Iveth Margarita Palma, Directora del Instituto de Cancerología de Sinaloa.





Es así que por ello, en esta unidad médica especializada a la atención de pacientes con cáncer ha venido desarrollando estrictas medidas para evitar la exposición de contagio entre pacientes y personal médico, tales como la reducción de consultas para reducir a la vez el flujo de pacientes, priorizando aquellos que no pueden esperar por un tratamiento como quimioterapia y radioterapia los cuales han tenido continuidad.



’Sabemos que los pacientes con cáncer son una población susceptible con alto riesgo de complicaciones incluso de muerte si son infectados por este virus durante la fase de tratamiento sobre todo aquellos que se encuentran en tratamiento por quimioterapia, entonces entre las medidas que hemos hecho es priorizar entre aquellos pacientes que no pueden esperar por su tratamiento de quimioterapia esto no se ha detenido ni por radioterapia’, indicó.





La especialista, aclaró que se han detenido algunos procedimientos quirúrgicos clasificados como no urgentes, esto basado en recomendaciones internacionales, ya que al someter a un paciente en estas fechas de contingencia a un procedimiento quirúrgico que no sea urgente, se expone al paciente y al personal que se encuentra en la sala de operaciones.





Detalló que actualmente, el Instituto de Cancerología brinda alrededor de 350 consultas semanales y con respecto a radioterapia se brindan alrededor de 325 sesiones semanales y 75 sesiones semanales de quimioterapia. Estás consultas constan de los diferentes servicios para dar una atención integral a los pacientes con cáncer que son; oncología médica, cirugía oncológica, gineco oncología, clínica del dolor, cuidados paliativos, radioterapia, nutrición y psicología.





Asimismo, señaló que la unidad especializada cuenta con los números de atención; 6673921125 y 6677580346 además de la página de Facebook Instituto Sinaloense de Cancerología, donde la población se puede comunicar para cualquier información, resolver dudas o re agendar citas, etc.