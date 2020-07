Instrucciones al canciller Marcelo Ebrard, para que informe del proceso de extradición de César Duarte y Tomás Zerón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informar sobre el proceso de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.



Así lo señaló el presidente, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, "le voy a pedir a Marcelo Ebrard que informe sobre estas extradiciones, lo del ex gobernador de Chihuahua, Duarte, y el señor Zerón que está en Canadá; que Marcelo informe sobre el estado en que se encuentran estas gestiones, estos trámites", dijo.



El Mandatario federal, reconoció que actualmente hay cooperación por parte de los gobiernos extranjeros, pues antes sólo se pedía a México que enviara a presuntos delincuentes y no enviaban a quienes habían cometido delitos en México, "está pendiente el que se devuelva a México lo que se confisca en Estados Unidos".



"Hay cooperación con Estados Unidos para que haya entendimiento, el embajador es un diplomático respetuoso y se ha comprometido a ayudar para mantener buenas relaciones", afirmó.



Destacó que no se han presentado obstáculos en las solicitudes de extradición; sin embargo, detalló que en el caso de César Duarte "no se procedía porque no estaban bien hechos los expedientes, pero se arregló y por eso procede la extradición".



El ex gobernador de Chihuahua fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, de acuerdo con fuentes estatales y federales, quien es acusado por la administración del mandatario estatal Javier Corral como presunto responsable del delito de peculado por 275 millones de pesos.



Mientras que en el caso de Tomás Zerón, indicó que en Canadá se está iniciando un proceso para lograr su detención y extradición, acusado por su presunta responsabilidad en la alteración y ocultamiento de pruebas en el caso Ayotzinapa.



FUERON ELEGIDOS LOS CUATRO NUEVOS

CONSEJEROS ELECTORALES



El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) actuar con honestidad e imparcialidad, evitando someterse a los partidos y al gobierno.



Ayer, con 399 votos a favor, cinco en contra y abstenciones, respectivamente, la Cámara de Diputados eligió a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona como nuevos consejeros electorales del INE.



"Lo veo bien, no lo rechazo porque hubo una votación mayoritaria desde luego fue un acuerdo, pero la democracia también implica acuerdos.



Yo lo único que les pido a los nuevos consejeros es que actúen con honestidad, que no se sometan ni a los partidos ni al gobierno; que representen al pueblo y que juren cumplir con el que haya democracia en México", dijo.



El Ejecutivo fedral, consideró que tras el nombramiento se vive "un momento histórico en que el podemos establecer la democracia como forma de vida y de gobierno".



"Que se respete la voluntad del pueblo, que se destierre el fraude electoral y que quede para el anecdotario el ratón loco, las urnas embarazadas y la quema de boletas y los fraudes, la compra del voto, el acarreo’.



El presidente remarcó, ’que ya nada más sea asunto del pasado y que las nuevas generaciones lo conozcan por los libros porque no ha habido democracia en nuestro país, destellos en la historia, pequeños periodos, pero imagínense tres siglos de dominación colonial", comentó.