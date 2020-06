Insumos de 5a en ISEM

Hola amigos de Neza hoy, llegaron a mis manos gracias a amigos médicos del Hospital regional Gustavo Baz, quejas en el sentido del pésimo material que se está repartiendo entre el personal del nosocomio, para atender a personas infectadas con Covid-19. Los médicos me comentaron, que las Secciones sindicales, no han metido las manos por ellos ante las autoridades sanitarias estatales, para que les resuelvan este problema que poner riezgo su salud.



Comentaron que de tan pésima calidad los insumos que está dando el ISEM, Estado de México a sus trabajadores de alud, qué tal parecieran que no les importa realmente cuidar la salud de su personal.



Lo más triste de esta información amigos, es que conozco a mucha gente que se desarrollan al interior de ISEM y tienen, no puesta la playera eeeh!! Sino tatuada osea que dan mucho más y apoyan mucho más por ello da coraje y frustración, ver cómo para las autoridades del sector, los mismos sindicatos y secciones, No se invierta para cuidar la salud de su personal.



En su momento se realizaron manifestaciones, paros laborales internos en las unidades y hospitales de Neza solo por citar un ejemplo: Para denunciar falta de insumos, de personal pero sobre todo de material especial de protección para el personal con la finalidad de atender está contingencia sanitaria.



La idea es reducir el número de fallecidos pero..Yo si les digo aquí en este sentido

" No se puede escatimar ,con la salud no se juega" Ya murieron médicos, enfermeras, camilleros y muchos pacientes. La pregunta es Que esperan autoridades médicas para actuar? Que esperan líderes sindicales para actuar y proteger así gremio? Para el tinguililingui están bien buenos ... Así deberían de estar para apoyar a su gremio o cuántas vidas más tendrán que perderse ? para que tomen en serio está pandemia pero.. sobre todo, apoyen mas a quienes realmente hacen la chamba a quienes se rompen el alma atendiendo pacientes de Covid, dando la cara y su vida. Autoridades Estatales de salud déjense de estupideces adquieran insumos de calidad ya dejen de robar al pueblo aquí no se puede escatimar en la salud de su personal basta de engaños comprar insumos de 5a de manofactura dudosa inviertan bien y dejen de meter dinero a su bolsillo. En verdad gasten en insumos que realmente sirvan para protección de Médicos y enfermeras recursos los tienen, por otro lado, Sindicatos de salud ustedes que se dicen líderes pues no solo para elecciones estar buenos, ahora llegó el momento de apoyar de verdad a sus agremiados déjen ya deponer sus manos atrás y de estar habloteando... cumplan ya!!!!!, apoyen ya !!!!! y si invierten háganlo en insumos que protejan a sus llamados

" Compañeros" en algo que de verdad los ayude a evitar contagios, ellos están teniendo que adquirir sus propios insumos es ridículo y da vergüenza que lo invertido por el ISEM, de nada sirve pues el personal no lo usa de lo chafa y de mala calidad que son. En fin solo puedo decir:



Está Pelón !!



Hasta la próxima amigos de Neza!! y amigos Doctores del Baz cuidense mucho que dios me los bendiga a ustedes y a todos los médicos personal de salud que están dando la vida por los demás con todo y las carencias de los institutos de salud. Y Sindicatos de salud de líderes fríos y mediocres al mando de mi buen amigo ex compañero Gobierno Federal Joel Ayala Almeida.



Lic.Gabriel Helguera Repetto

-Premio México de Periodismo

- Medalla Luis M Farias Asociación Nacional de Locutores de México

- Miembro Activo

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE

- Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX

-Club Primera Plana

--Asociacion Nacional de Locutores de México

-Miembro de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos FAPERMEX

-Secretario de eventos Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra a c

PUGPAC Estado de México.

-Analista y Comentarista

-Conferencista en temas de Medios de Comunicacion.

- Colaboraciones international

-Radio Malta de Radio Vaticana -Roma,Italia.

-Radio Televisión Española.

-Estereo Rumba Bogota Col.

-2x4,Tango Radio Buenos Aires Argentina.

- Radio , Brasil

-La Peligrosa Radio y Radio Fiesta Passaic New Jersey Neva York Estados Unidos

-La Ley Radio Chicago Illinois Estados Unidos

-China Global Televisión Network

-The Washington Post Washington, Estados Unidos