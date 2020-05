Insumos, demanda permanente

Cuestionado sobre el presunto paro nacional de trabajadores del sector salud en demanda de insumos y equipo de protección personal, el Director General del IMSS, Zoé Robledo, dijo que esa será una demanda permanente que se tiene que ir atendiendo, resolviendo de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de adquirirlo porque es un problema mundial.



Todos los países nos encontramos en una situación similar, hay una gran demanda de insumos y un desgaste constante del mismo por una epidemia que se considera larga. Hay en el país un millón de trabajadores de salud y, por lo que respecta al IMSS, a través de su sindicato se atienden sus necesidades y sus demandas, precisó el funcionario.



Y es la misma situación que los senadores le plantearon al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell: por qué no se realiza un mayor número de pruebas a la población y por qué no cuadran las cifras respecto a fallecimientos y contagios.



El funcionario dijo que en la misma situación se encuentran otros países del mundo, incluyendo los EU donde hay más test a sus habitantes.

En consecuencia México se encuentra en la misma situación que el resto de los países del orbe: falta de equipo e insumos para personal médico, desconocimiento real del número de contagios y letalidad, medidas de prevención y combate de la epidemia de acuerdo a donde vaya subiendo o bajando el virus, es decir, sin un plan adecuado y aceptable porque, se dice, es una epidemia que tomó por sorpresa al mundo.



TURBULENCIAS



Desacuerdos con el semáforo

El funcionamiento del semáforo covid-19 que entrará a funcionar luego de que finalice la Jornada Nacional de Sana Distancia, ’será regional’ precisó la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero luego de que el martes 26 se estableciera que sería un semáforo federal, nacional, con una sola directriz que deberían acatar alcaldes y gobernadores…



Y como la situación es diferente en cada región, municipio o localidad, serán las autoridades de cada demarcación las que determinen si se reanudan, se suspenden o se mantienen las actividades, pues se da el caso de agencias municipales como el caso de San Antonio de la Cal, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, donde los pobladores casi linchan a trabajadores municipales que entraron a la comunidad a sanitizar el poblado, y hay líderes de colonos como el ex diputado Hugo Jarquín que se oponen al cierre de la Central de Abasto –considerado como el foco de mayor contagio- argumentando que el virus no existe, en tanto que el propio titular de los Servicios Coordinados de Salud, Donato Casas Escamilla, afirma que la pandemia se encuentra en el pico de la pandemia ya con más de 100 muertos. La intensa movilidad de los municipios conurbados hacia la ciudad capital significa todo un reto el control de la pandemia…



En tanto que en Sonora se reporta que se han suspendido las sesiones en el Congreso Local debido a que varios diputados han dado positivo a covid-19, además del secretario de Gobierno y del Trabajo y de la alcaldesa de Hermosillo motivo por el cual la ciudadanía y la clase política sonorense está justamente alarmada…



El Estado de México –sus cuatro regiones y la zona metropolitana- se encuentra en fase roja, en el pico de la pandemia, por lo cual no se podrán reanudar las actividades el 1 de junio, informó el secretario de Salud, Gabriel O´shea Cuevas, quien consideró que es conveniente mantener el confinamiento cuando menos una semana y media más, en tanto que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, Informó que hasta el momento, en la capital del país suman 20,999 casos confirmados por COVID, de los cuales 3,673 son confirmados activos, además de 2,166 defunciones…



