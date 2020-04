Insumos y polarización

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, las 32 entidades del país tienen ya en su poder los insumos y el equipo médico de protección necesario para enfrentar la pandemia de covid-19 y si estos no llegan a sus destinatarios, se debe denunciar para tomar las medidas convenientes.

Sin embargo, tanto en el interior del país como en la zona metropolitana del Valle de México la demanda por equipo médico es permanente y los choques entre médicos, enfermeras y enfermeros con autoridades y protestas de derechohabientes y ciudadanos es recurrente: no hay material ni equipo necesario para atender a quienes demandan atención médica.



En tiempos normales, la escasez de medicamentos y falta de personal médico y de equipos adecuados era recurrente en las instituciones del Estado mexicano dedicadas a la salud; el desmantelamiento de clínicas y hospitales era común: se iban a hospitales privados de funcionarios y ex funcionarios, líderes sindicales y negociantes con empresas privadas.



Hoy, en plena emergencia que exhibe deficiencias lo mismo en países desarrollados que en vías de desarrollo, que demuestra incapacidad e insensibilidad en jefes de Estado lo mismo de países poderosos que débiles, la pandemia del coronavirus se expande y amenaza con prolongar su existencia y arrasar con todo. Y en medio de esta crisis, Trump recorta recursos a la OMS y en México se promueven elecciones. Seguramente algo anda mal en nuestros gobernantes.



TURBULENCIAS

El Senado con derroche de recursos

Fue el mismo Hugo López-Gatell, el zar anticovid, quien dijo que hace tres semanas cuando acudió a una cita con la Junta de Coordinación Política del Senado, cuando ’una cuadrilla’ de trabajadores lo recibió en el estacionamiento, perfectamente protegidos con equipo innecesario que escasea ahora y es difícil conseguirlo en el mundo, esto es pleno desconocimiento del uso de recursos vitales para salvar vidas en el país…Y si bien hay en nuestras autoridades desconocimiento u omisión en el manejo de la crisis, los mismos jefes del sector han sido cuestionados: comen en plena vía pública sin atender las recomendaciones mundiales.



Y aunque es justificable porque la ciudad está confinada y no hay servicios, pero sobre todo porque llegan desde muy temprano a Palacio Nacional, es normal que como cualquier ciudadano desayunen en la calle, muy al estilo del presidente López Obrador que celebró tal medida y que los conminó a continuar haciéndolo. Y aunque unos lo ven bien y otros no, lo cierto es que la pandemia pone a prueba a todos.



Incluso el mismo López-Gatell fue cuestionado por llevar a uno de sus hijos a la conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacional sin protección alguna. Se debe considerar también que, como cualquier padre de familia, está en su derecho de hacerse acompañar por uno de sus hijos pues éstos siempre heredan o desean ser como sus padres. También es importante el respeto a la vida privada, sobre todo cuando se trata de un funcionario que, como López-Gatell, está dedicado las 24 horas del día a una misión loable en beneficio del país.



No se trata de ser tan rigurosos ni tampoco aprovechar el poder que dan los medios de comunicación para invadir la vida privada de los hombres públicos que también tienen derecho a convivir con sus familiar y a sufrir las consecuencias de una emergencia que preocupa a la humanidad. Son cuestiones, indudablemente, que van más allá del debate entre la vida pública y la vida privada, debe prevalecer ante todo el respeto a los derechos humanos y a la comprensión de quienes están en primera línea en la batalla, como es el personal médico en todos sus géneros y razas…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista