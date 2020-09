Integrantes de las diversas secciones del SUTGCDMX ven con beneplacito las medidas de transparencia y el manejo de los recursos

+Hubo malversaciones en el SUTG-CDMX



+Hay desplome de salarios a nivel mundial



+La CTM analiza la inflación que enfrentamos



CIUDAD DE MEXICO .- Trabajadores de las distintas secciones del SUTG-CDMX señalaron que ven con beneplácito las medidas de transparencia y manejo de los recursos económicos, donde con la participación del Gobierno de la capital de país, se implementarán en cada uno de los inmuebles propiedad de los integrantes de nuestro sindicato.



Desde nuestros centros de trabajo, quienes conformamos las distintas secciones del SUTG-CDMX, damos a conocer que se han detectado con pruebas fehacientes desvíos y malversaciones que constituyen ilícitos por parte de quienes se citan en los expedientes que ya se integran a las carpetas de investigación. ’En este sentido pedimos que sea la autoridad competente, apegada a Derecho, la que determine las respectivas sanciones aplicables’.



Los trabajadores seguiremos citando que es un clamor generalizado, establecer orden dentro del SUTG-CDMX y en el patrimonio sindical que poseemos, estableciendo con ello la vigencia de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.



Coincidimos en señalar que la constitución de los Consejos de Administración en cada uno de los bienes inmuebles que posee la organización sindical, permitirá aplicar de manera transparente los recursos necesarios para dar mantenimiento a la reparación, remodelación y en su caso ampliación de lo que es el patrimonio sindical.



’El objetivo es alcanzar las prestaciones señaladas en los derechos laborales resaltando principalmente la recreación, las actividades deportivas, culturales, sociales y muy especialmente de capacitación en varias disciplinas, conllevando con ello la sana convivencia familiar’….



LOS TRABAJADORES SE ENFRENTAN AL DESPLOME DE LOS SALARIOS A NIVEL MUNDIAL



La secretaria General de la Central Sindical Internacional, Shara Burrow, señaló que la COVID-19 está poniendo a prueba la capacidad de los líderes mundiales para unirse a nivel mundial de forma solidaria y luchar contra un enemigo común que nos amenaza a todos.



La Encuesta Mundial de la CSI 2020 revela que la gente trabajadora se enfrenta a enormes problemas con un desplome de los salarios a escala mundial. Tres cuartos (75%) de las personas encuestadas afirman que sus ingresos se han estancado o quedan atrás respecto al coste de la vida.



Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 viene a sumarse a una crisis preexistente de bajos salarios y empleos inseguros. Según la Encuesta Mundial de la CSI, una de cada dos personas no cuenta con un colchón financiero y no es capaz de ahorrar para hacer frente a futuras dificultades, dependiendo de cada paga para sobrevivir. Sin ahorros o al no disponer de una red de seguridad, millones de personas afrontaron la pandemia debiendo escoger entre seguir trabajando o morirse de hambre.



Apoyo al empleo, un Fondo Mundial para la Protección Social y un acceso igualitario a las vacunas constituyen cuestiones críticas para la gente trabajadora, en el marco de los planes para una recuperación económica que cree resiliencia frente a futuras crisis.



Nuestra declaración a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 en septiembre describe un plan exhaustivo destinado a hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la crisis, con empleo, protección social, derechos fundamentales y una inversión vital para la recuperación y la resiliencia como elementos centrales de la respuesta mundial. Las mujeres y la gente joven deberán figurar en el centro de los planes de recuperación.



En los últimos meses, los sindicatos han estado a la vanguardia de las luchas por la democracia, desde Belarús a Camboya y de Hong Kong a Somalia –donde podrían tener lugar por primera vez elecciones mediante sufragio universal en 2021–. Su solidaridad demuestra cómo el movimiento sindical internacional defiende las libertades y los derechos democráticos. ’Es hora de cambiar las reglas y hacer que las economías y las democracias respondan a las necesidades de las personas y del planeta’, dijo.



La primera Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) desde el inicio de la pandemia de COVID-19 representa una oportunidad para que los Gobiernos renueven su compromiso con la recuperación y la resiliencia, así como para la cooperación mundial con vistas a alcanzar los ODS para 2030. Promoveremos un Nuevo Contrato Social, basado en democracias para las personas con objeto de cambiar las reglas de la economía global y establecer una transición justa para las personas y para el planeta.



Con ocasión de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (#JMTD), el 7 de octubre, los trabajadores y las trabajadoras reclamarán un nuevo contrato social para la recuperación y la resiliencia. Comuníquennos sus actividades en torno a la JMTD (webinarios, eventos virtuales, acciones sociales, etc.): email [email protected]; compartan sus historias en las redes sociales con la etiqueta #JMTD20. Estamos preparando de momento distintos gráficos en varios idiomas. En breve estarán disponibles en nuestra página Trello.



La COVID-19 ha trastornado nuestras vidas de uno u otro modo, pero la gente trabajadora afirma que no podemos permitir que se pierdan progresos duramente conquistados…..



LA CTM RESALTA QUE POR NO HABER RECIBIDO ALIVIOS PARA TRANSITAR EN LA CRISIS, MEXICO ENFRENTA INFLACION



La Confederación der Trabajadores de México destaca hoy en la publicación de su medio de comunicación que la inflación de México se ha mantenido como una de las más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pese a la pandemia y su impacto en la actividad económica, por el mayor peso que tienen los alimentos en la medida de la inflación y porque aquí no se recibieron alivios para transitar la crisis, según datos de un análisis del Banco de México (BANXICO).



’En cuanto a los países emergentes, se observan disminuciones marcadas en Brasil y Colombia en el contexto de la pandemia que responden a caídas en precios de los servicios y mercancías, también debido a los alivios de precios que implementaron las autoridades’.



Información homologada sobre los ponderadores de los índices de precios al consumidor, muestra que mientras México registró una inflación de 3.6% en julio; Colombia alcanzó una variación anual de 2% y Brasil se inscribió un registro de 2.3% a 12 meses.



Según el análisis ’Evolución de la inflación en distintos países en el contexto de la pandemia de Covid-19’, se explica que ’estos alivios incluyeron (...) el congelamiento de los cánones de los arriendos y de las tarifas de servicios públicos que en algunas regiones incluso fueron subsidiadas’.



Los expertos de Banco de México precisan que el registro de precios en aquellos países también consigna ’la eliminación o reducción del IVA o impuesto al consumo para algunos bienes y servicios (en países como Colombia) incluyendo productos de salud e higiene personal, planes de celular, pasajes aéreos, servicios de turismo y hoteleros y consumo en servicios de comida’.



En el análisis admiten que el peso de los grupos de productos y bienes de mayor consumo en México, y de importante peso en la medición de la inflación, como los alimentos procesados y no procesados incide en mayor medida en la inflación de las economías emergentes que en las avanzadas



’Esto es especialmente notorio para el caso de México donde la ponderación de los alimentos es particularmente elevada’, resaltaron.



No obstante, utilizando la base de datos de la OCDE, se observa que a julio, la inflación de los alimentos de México fue la cuarta con mayor variación del grupo (6.2%), y también superó la de economías emergentes como Colombia (5%) y a nivel OCDE, sólo rebasada por las de Turquía (12.7%); Australia (8.8%) y Hungría (7.9 por ciento).



En el documento sostienen que los precios de los alimentos se han visto también presionados ante un tipo de cambio más depreciado, mayor demanda relativa de consumidores en el contexto del confinamiento y disrupciones en las cadenas de producción y distribución.



En las consideraciones finales del análisis, los expertos de Banxico explicaron que ’la pandemia Covid-19 ha tenido implicaciones importantes para el comportamiento de la inflación en los distintos países con presiones al alza y a la baja que dificultan la lectura y el entendimiento de su posible evolución hacia delante’.



Anticipan que ’algunos choques parecerían estarse revirtiendo en algunos países, como es el caso de los energéticos y de los alimentos, de modo que el comportamiento de la inflación dependerá de la velocidad con que se desvanezcan los distintos efectos’.



Prevén que puedan resurgir otros dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria y de las medidas de política económica…



([email protected])