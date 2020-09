Integrantes de Tianguistas de Puente Rojo realizan actos de intimidación a Fabiola Islas Morales directora del periódico El Escarlata

Valle de Chalco Solidaridad, Méx.- Tianguistas de la organización de Puente Rojo que dirige Fany Soriano Ramos, realizaron actos de intimidación y agresión en contra de Fabiola Islas Morales directora del periódico digital ’El Escarlata’ cuando se encontraba cubriendo una información de una actividad realizada por una organización política.



Este grupo de ciudadanos estaba pintando espacios tratando de delimitar hasta donde los tianguistas pueden estacionar sus vehículos, pues martes y viernes de cada semana, se bloquea la validad en la avenida López Mateos en este municipio, en un largo tramo en perjuicio de las personas que tienen que transitar esta arteria que es una de las principales, porque es una entrada y salida en la localidad, hacia la autopista y Chalco. Situación que es un problema del cual hablaremos después más ampliamente.



Está situación derivó en que un hombre de playera azul y sombrero en actitud retadora acompañado de varias mujeres se acercara a las personas que se encontraban pintando y correrlos del lugar al señalar que no tenían el permiso de la autoridad para hacerlo.



En el diálogo que se mantenía entre los integrantes de las dos organizaciones, se interrumpió cuando los tianguistas comenzaron a impedir a Fabiola Islas que grabara el en vivo que en ese momento estaba haciendo y transmitiendo en directo por su página de Facebook, situación que quedó grabada.

https://www.facebook.com/181455508571928/videos/3314964948587115/

La lideresa trató de comprar el silencio de la periodista, ofreciendo dinero a cambio de bajar la información lo que hace pensar que es un estilo programado, ’primero pego y después pago’, que quede claro que nosotros como representantes de los medios informativos, solo cumplimos con el compromiso de informar, no somos parte de los hechos.



No es la primera vez que personas del tianguis Puente Rojo que dirige Fany Soriano, mantienen actitudes agresivas, tanto con la población, comerciantes, autoridades, así como con la policía municipal y ahora hasta con el gremio periodístico. El acercarse a este tianguis se está tornando peligroso, porque los comerciantes no miden las consecuencias de sus actos y actúan con agresividad.



Es por ello que hacemos un llamado a las autoridades para que se realicen leyes en aras de proteger la integridad física de periodistas, en el Estado de México.



En datos difundidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:



Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;

Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;

Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.



Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.



La seguridad de los y las periodistas es una obligación estatal que tres deberes especiales resumidos en las tres ’P’: Prevenir, Proteger y Procurar justicia.



La promoción de la seguridad de periodistas no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad.

Es por ello que la actitud de los tianguistas de ’Puente Rojo’ dejan otra vez muy mal parada a su líder Fany Soriano, quien además es presidenta del Comité Directivo Municipal de PRI en Valle de Chalco, quién por esta situación ha tenido varios problemas este año, por agresiones de los integrantes de su organización hacía terceros, por lo que se ha visto envuelta hasta en problemas de carácter judiciales.



Como medio informativo con más de 25 años de cubrir la información en este municipio, reprobamos de manera categórica los actos de violencia en contra de nuestra compañera Fabiola Islas y de cualquier periodista que esté realizando su labor informativa.