Integrantes del FPDT junto con Jesús Ramírez Cuevas ponen la primera piedra del panteón municipal de Atenco

San Salvador Atenco, Mèx., 19 de octubre.- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, acompañados de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, colocaron la primera piedra de su nuevo panteón municipal en el paraje Santa Cecilia en los ejidos que les fueron despojados, aledaños a los terrenos del polígono del proyecto cancelado del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.



’El tomar este terreno de cuatro hectáreas para el FPDT significa el rescate de parte del territorio que se quisieron apropiar de manera autoritaria y corrupta las antiguas autoridades del gobierno federal y estatal, con el apoyo de los comisariados ejidales anteriores, para su proyecto aeroportuario y su infraestructura’, dijo Adela Romero Núñez, tesorera del comisariado ejidal de Atenco.



El medio día de este domingo, los campesinos del FPDT, recibieron a Jesús Ramírez, y acudieron a los límites de los parajes Santa Cecilia y Santa Ana, donde por acuerdo de asamblea ejidal ocuparon cuatro hectáreas de los ejidos de uso común y comenzaron la edificación de su nuevo panteón.



El terreno queda a unos metros de la barda perimetral de lo que era el proyecto del NAICM y les fue comprado a los ejidatarios ’con engaños y presión’.



Ahí, Jesús Ramírez y los ejidatarios colocaron la primera piedra del nuevo panteón, debido a que el panteón municipal actual ya no cuenta con espacio para enterrar a los habitantes ante al aumento de muertes, en los últimos meses, por la pandemia de Covid-19.



El vocero de la Presidencia de la República, en entrevista, señalò que acudió como invitado por el FPDT como parte del acercamiento que hay y afirmó que a partir de esta semana se retomaron las mesas de negociación entre la Secretaría de Gobernación y las diversas dependencia con los miembros del FPDT para tratar los asuntos relacionados con los impactos que dejó el proyecto cancelado del NAICM.



’Estamos retomando las mesas de negociación para ver sobre todo las que tienen que ver con interés de la población como desarrollo urbano, el tema de los proyectos productivos, de que va pasar con los terrenos federales del aeropuerto y explicarles como va ser el proyecto del lago de Texcoco, la recuperación ecológica y el parque que se va a hacer y ver como se va recuperar los daños ambientales que fueron muchos en la zona cuando se comenzó a construir el aeropuerto de Texcoco’, expresó.



Cuestionado sobre la exigencia de los ejidatarios de Atenco de la restitución de sus tierras que iban a ser destinadas para el proyecto aeroportuario; Jesús Ramírez afirmó que se está revisando que carácter tuvo la venta de las tierras porque existen algunas que se adquirieron ilegalmente y se está viendo si cumplieron con los requisitos que marca la ley.



Sin embargo, dijo que lo que toca a los terrenos del polígono y que están dentro de la barda perimetral, esos son federales y ahí se construirá el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).



’Hay un terreno federal de tierras ese se mantiene federal. Y se está promoviendo como preservación del territorio no urbanizable porque es un tema de reserva territorial que representa esto para la Ciudad de México y el Valle de México, su urbanización va tener consecuencia ambientales muy duras y vendrá más deterioro ambiental en la zona. Entonces estamos viendo un proyecto ambiental que lleve a una recuperación y mantenimiento de las zonas ambientales y por el otro que hay un modo de vida para la gente’, apuntó.



Tambièn, aseguró que se está revisando la propuesta ’Manos a la Cuenca’ que el FPDT y la coordinadora de pueblos #YoPrefieroElLago le presentaron al gobierno federal.



’Hay un compromiso de hacer una restauración social y ambiental y ecológica. Por un lado hacer justicia a los pueblos y generar condiciones de trabajo dignas y al mismo tiempo detener la mancha urbana, creo que es importante hacer conciencia que la urbanización perse no es desarrollo sino a veces mas deterioro, entonces necesitamos para todo el Valle de México recuperar, reforestar con alternativas y ojalá el agua regrese porque se ha hecho una batalla por sacar el agua’.



Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT señalò que existen un promedio de mil hectáreas que les fueron arrebatas o adquiridas de manera ilegal para el proyecto aeroportuario y que demandan les sean restituidas.



’Exigimos que se restituya una parte que está dentro del polígono del proyecto aeroportuario que es el lago Xalapango, que desaparecieron pero todavía queda una parte. Dentro y fuera hay un promedio de mil hectáreas que con engaños la gente vendió y al no darse el proyecto del aeropuerto entonces la tierra tienen que devolverse porque así lo marca la ley. La tierra sus derechos son imprescriptibles, inalienables, inembargables y indivisibles’, refirió.



Tambièn, puntualizó que el FPDT exige la cancelación de la autopista Pirámides-Texcoco, que conformaba parte de la infraestructura del NAICM, porque está violando los amparos judiciales que les fueron otorgados para que les fuera respetada sus tierras.