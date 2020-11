Integrantes del FPDT realizan manifestacion en visita de AMLO a Texcoco

Texcoco, Mèx., 22 de noviembre.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a recibir a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco para abordar los temas referentes a la restitución de tierras de tierras del cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la cancelación de la autopista Peñòn-Piràmides, luego de la protesta que realizaron los activistas durante su visita del mandatario a Texcoco.



El presidente acordó con los atenquenses recibirlos y tener una reunión con una comisión de 10 personas



Este domingo, un grupo de integrantes del FPDT, encabezados por sus dirigentes Ignacio del Valle Medina, María Trinidad Ramírez y Adàn Espinosa, acudieron a protestar a la afueras del Hospital Materno de Texcoco donde López Obrador acudió a inaugurarlo.



Al arribo del Presidente, lo atenquenses desplegaron una manta en la que se leìa: ’Restitución del territorio y cancelación de la autopista, Atenco’. Los activistas gritaron consignas el mandatario quien no pudo bajar la ventanilla de su camioneta ante la cantidad de gente.



Sin embargo, los miembros del FPDT esperaron a Andrés Manuel al final del evento y lograron hablar con el.



’Esperamos al final del evento al presidente y nos atendió; le dijimos que era importante para nosotros que nos atendiera en una audiencia para explícale la situación que estaba ocurriendo en Atenco, que pedíamos la restitución de tierras y la cancelación de la autopista’.



’Entre las cosas que nos manifestó fue que nos iba dar la oportunidad de que 10 compañeras y compañeros del FPDT pudieran tener una reunión con el directamente y acordamos que en esta semana se iba revisar esto’, explicó César del Valle, uno de los dirigentes del movimiento atenquense.



El Presidente saludó a cada uno de los integrantes del FPDT y su dirigente, Ignacio del Valle Medina, a quien le expresó: ’Vamos a hablar allá, me da mucho gusto verte, cuídate.



Los campesinos del FPDT señalaron que el acudir a pedir una audiencia con el presidente obedece a que en las mesas de trabajo que se han tenido con dependencias como la Semarnat y Conagua no se ha podido concretar algunos acuerdos y no se ha cumplido con su principal demanda de la restitución de tierras que les fueron despojadas para el NAICM.



Los atenquenses afirmaron que existen un promedio de mil hectáreas que les fueron arrebatas o adquiridas de manera ilegal para el proyecto aeroportuario y que demandan les sean restituidas.



’Exigimos que se restituya una parte que está dentro del polígono del proyecto aeroportuario que es el lago Xalapango, que desaparecieron pero todavía queda una parte. Dentro y fuera hay un promedio de mil hectáreas que con engaños la gente vendió y al no darse el proyecto del aeropuerto entonces la tierra tienen que devolverse porque así lo marca la ley’.



’Queremos la cancelación de la autopista pirámides Peñòn-Piràmides, principal obra de infraestructura del NAICM. La autopista al terminar el periodo de Enrique Peña Nieto iba en su construcción en un 40 por ciento y en dos años del periodo de AMLO lleva ya el 97 cuando se supone que el acuerdo era detener las obras’, dijeron los ejidatarios.



Tambièn, los campesinos afirmaron que habían acordado con el gobierno trabajar con el pueblo el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, lo que no ocurrió.