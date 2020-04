integrantes del STUACh toman la caseta Peñon-Texcoco

Texcoco, Mèx., 6 de abril.- Un grupo de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACh) en huelga desde el pasado 7 de marzo, tomó la caseta de cobro de la autopista Peñón-Texcoco para exigir a las autoridades académicas y de la secretaría del trabajo; solución a sus demandas laborales.



Desde las 9:30 horas de este lunes, un grupo de trabajadores; 15 en total para respetar las disposiciones de seguridad por la contingencia sanitaria; se apostó en la caseta de cobro, donde levantaron las plumas de las bahías; dejando el paso libre a los automovilistas.



José Feliciano Gómez Flores, secretario general del STUACh explicó que a un mes de haber iniciado su huelga hasta el momento no han tenido respuesta favorable a sus demandas laborales en su revisión contrato colectivo de trabajo, salarial y revisión de violaciones.



’El rector José Solís Ramírez nos ha amenazado que si no aceptamos lo que nos ofrece nos va cerrar el dialogo, pero siempre ha sido así desde que entregamos nuestro pliego petitorio, nunca ha querido dialogar, todo está detenido. Ha dejado a su suerte a más de 2 mil familias de los trabajadores valiéndose dolosamente de la contingencia sanitaria’ dijo.



El líder sindical recordó que entre sus demandas laborales se encuentran el cumplimiento de la prestación de fin de año en diciembre de 2019 y que consta de 12 mil 500 pesos por concepto de vales en monedero electrónico; la reparación de las violaciones al contrato colectivo como cubrir las plazas vacantes que son 400 de niveles altos; la reclasificación de 300 trabajadores que desempeñan funciones por las que no fueron contratados y les asignan funciones diferentes.



Además, en cuanto al aumento salarial el STUACh demandó un 20 por ciento y se les ofreció el tope salarial del 3.4 y el 1.8 en prestaciones.



Los trabajadores afirmaron que permanecerán en su toma de caseta por varias horas y después se trasladarán a la secretaría del trabajo para exigir una solución a las demandas de los mil 967 trabajadores que conforman el STUACh.