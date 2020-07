Intelectuales cuestionados

Si se analizar la autoridad moral de ’los abajo firmantes’ que llaman al rescate de la Cámara de Diputados como contrapeso del poder, uno de los que no pasaría la prueba sería Jorge G. Castañeda, declarado persona non grata por el Congreso Local de Oaxaca y calificado de racista por diversos sectores de la sociedad mexicana por su desprecio a nuestras raíces culturales.

Y si bien es indudable la formación académica y calidad moral de Jesús Reyes Heroles, también ha transitado por cargos públicos y tiene amplios nexos con políticos y funcionarios de administraciones pasadas; don Jesús Reyes Heroles, su padre, fue director de Pemex, la empresa mayormente saqueada por sucesivos gobiernos priistas y panistas.

Otros escritores como Enrique Krauze se les ha exhibido de recibir jugosos contratos con gobiernos estatales y el Federal; ex funcionarios del ex Presidente Vicente Fox como Julio Frenk o Consuelo Sáizar, tampoco tienen mucho que hablar de honestidad ni de autoridad moral al haber servido a un gobierno que traicionó las aspiraciones democráticas del pueblo de México y fue –como está documentado- el mayor saqueador de los recursos públicos para acumular fortunas privadas.

Por lo demás, la Cámara de Diputados nunca ha sido, en realidad, contrapeso del poder. Y como historiadores lo saben: desde la época de don Porfirio Díaz la composición del Poder Legislativo ha sido palomeada por sucesivos presidentes y sus integrantes ’maiceados’ puntualmente para aprobar lo que les indica el Ejecutivo; pretender que con Jorge G. Castañeda o Héctor Aguilar Camín ’ahora sí’, como dice el PRI, será contrapeso del poder, es volver a caer en el engaño. Se quitan la careta y el cubrebocas, pero ya Lozoya los exhibirá, puntualmente.

TURBULENCIAS

Se alinean gobernadores

Gobernadores del PAN y el de Movimientoi Ciudadano como Enrique Alfaro se han alineado ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador y han mostrado su disposición de trabajar juntos en materia de seguridad pública, reforma fiscal y medidas sanitarias de combate al covid-19 al considerar que por encima de las diferencias personales o partidistas, se debe trabajar en conjunto con la Nación. La gira del presidente por tres de los estados considerados más violentis –Guanajuato, Jalisco y Colima-, esperemos que concluya con el sometimiento de los más temibles cárteles que operan en esas entidades sin necesidad de recurrir a los balazos…’El Gobierno Federal carece de personajes con la capacidad de dar sustancia a su movimiento y de ofrecer respuestas claras ante los grandes problemas del país y es esa carencia la que no le permite hacer política con argumentos, pero sí con arrogancia y descalificación’, sostuvo el CEN del PRI en relación con la respuesta del Presidente López Obrador a los escritores que demandan el rescate de la Cámara de Diputados como contrapeso del poder. Y precisa: ’En efecto, vivimos tiempos interesantes. Será interesante saber hasta dónde es capaz de llegar el oficialismo morenista en aras de imponer y descarrilar el tren de la democracia. Será incluso más interesante presenciar el momento en que una gran alianza opositora, como la que nuestro partido ha convocado, les haga frente y corrija el rumbo de nuestra nación’… El Gobierno Federal autorizó una Declaratoria de Emergencia para Eloxochitlán de Flores Magón, Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores, San Jerónimo Tecóatl, San Lucas Zoquiápam y San Mateo Yoloxochitlán afectados por las lluvias del pasado 11 de julio informó el coordinador de la Coordinadora Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Antonio Amaro Cancino e indicó que con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), para los municipios ubicados en la región de la Cañada…



www.revistabrecha.com