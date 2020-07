Intensifica DIF Acapulco campaña "Si me cuido, ¡te cuido!’

Con la finalidad de crear conciencia y fomentar la participación ciudadana en acciones de prevención sanitaria para frenar contagios de COVID-19, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha intensificado la campaña "Si me cuido, ¡te cuido!’.



Este sábado, el organismo de asistencia social instaló un módulo en el Asta Bandera de Playa Papagayo, donde se desinfectaron unidades del transporte público y se entregaron paquetes con productos de limpieza y cubrebocas, además se colocaron microperforados en medallones de taxis y autos particulares con mensajes de autoprotección a la salud.



Al encabezar dicha acción, la presidenta del patronato del DIF, Adriana Román Ocampo, llamó a los transportistas a seguir los protocolos para evitar más contagios del nuevo Coronavirus. Aseguró que por instrucciones de la alcaldesa Adela Román se lleva a cabo la jornada "Si me cuido, ¡te cuido!’, que consiste esencialmente en crear conciencia entre la población.



Destacó que la campaña se realiza en tres acciones importantes por parte del municipio de Acapulco, las cuales consisten en desinfectar autos del transporte público, poner un microperforado que invita a sus clientes a cuidarse, y se entrega de forma gratuita un paquete de limpieza a choferes, con variedad de productos que sirven para desinfectar el interior de sus unidades y manos.

Agradeció al pueblo de Acapulco la aceptación de este programa, "hemos estado recorriendo muchísimos sitios de taxis, tanto turísticos como de colonias populares y hemos tenido una excelente respuesta; están muy agradecidos (los trabajadores del volante) con la alcaldesa Adela Román, porque comentan que es un granito de arena a su economía para poder llevarme el protocolo sanitario", señaló Román Ocampo.



Por su parte, el transportista Francisco Cisneros, aplaudió esta acción que consideró es para seguridad propia, "mantenemos limpias las unidades, no corremos riesgo de enfermarnos y nuestro pasaje viaja seguro; por eso invito a seguir usando el cubrebocas, la sana distancia y aplicar las medidas que recomiendan las autoridades", añadió.



Asimismo, el conductor Antonio Hernández, manifestó que esta acción sirve para prevenir, y su participación sirve de ejemplo para que la gente contribuya para acabar con la pandemia; ’a nosotros no sirve porque nos dan equipo para seguir con los protocolos sanitarios", puntualizó.



La jornada "Si me cuido, ¡te cuido!’ ha sido llevada por diversos puntos de la ciudad y en esta ocasión se instaló sobre la Avenida Costera Miguel Alemán, logrando beneficiar a más de 300 conductores de automóviles particulares y del transporte público.