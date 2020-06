Intensifica el gobierno de Ixtapaluca promoción del uso de cubre boca

IXTAPALUCA, MÉX. -A partir de la pandemia del coronavirus, el cubreboca formará parte de nuestro vestir, por eso es importante seguir las recomendaciones que para su uso dan médicos de la dirección de Salud, quienes también invitan a no relajar las medidas porque la contingencia aún persiste, los casos continúan al alza y ello coloca al municipio en semáforo rojo.



Además se continúa con la entrega gratuita de cubre boca en tianguis, mercados, bases de combis y dentro de las unidades de transporte público, así como en las vialidades de mayor afluencia de este municipio.



A través de una transmisión en vivo, informaron que al funcionar como una barrera de protección personal, el cubrebocas evita que la saliva se proyecte hacia afuera, disminuyendo la probabilidad de contagios. Advirtieron, existen diferentes tipos de cubrebocas, tanto en materiales como en precio; sin embargo, es preferible que estén compuestos por tres capas, una de algodón, lino o poliéster o bien, tres de poliéster.



Se debe amoldar a la cara, cubrir boca y espacios nasales y cerrar herméticamente. Estudios publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refieren que el cubrebocas ideal debe tener tres capas de poliéster. El cubrebocas que previene contagios hasta en un 95 por ciento, es el denominado N95.



El cubrebocas, indicaron, debe colocarse y retirarse siempre con las manos limpias. Para las mujeres deberán tener el cabello recogido, no portar aretes ni colocar maquillaje, ya que puede fijar el virus. Para los hombres, tener cabello corto y sin barba. Para quienes usen lentes, desinfectarlos constantemente.



Nunca tomarlo de la parte de enfrente, siempre de los extremos o de las puntas de los resortes. El cubrebocas nunca deberá quedar a la altura del cuello, ni en la cabeza, ni retirarlo para contestar el teléfono. No puede dejarse colocado todo el día, ya que se humidifica, haciéndolo una fuente potencial de contagio.



Dependiendo del material del que esté hecho será su tiempo de vida. El más sencillo, como los de tela deben retirarse después de tres horas; el quirúrgico, no más de cinco y el N95 hasta ocho horas. Es importante para quien sale de casa portar una bolsa con dos o tres cambios de cubrebocas para el día y otra para guardar los cubrebocas que ya se han retirado para depositarla posteriormente en la basura.



Los cubrebocas, como los de tela, son reutilizables y se pueden lavar en una solución de agua, jabón y cloro, 10 mililitros de cloro en 990 mililitros de agua; dejarse remojar durante 15 minutos y tallar a mano, enjuaga y dejar secar.



Los médicos recalcaron que aquellas familias que ya tienen un paciente de coronavirus no deben obviar el uso de cubrebocas, guantes y seguir las recomendaciones de aislamiento y desinfección de objetos y superficies.



En el último reporte, en Ixtapaluca se tienen 718 casos positivos, 203 casos sospechosos y 170 defunciones, con 66 colonias afectadas