Intensifica Gobierno de Acapulco operativos de inspección anti COVID-19

Para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, el Gobierno de Acapulco intensifica los operativos de inspección y supervisión de medidas sanitarias en bares, restaurantes, cantinas y centros nocturnos.



El coordinador de Protección Civil del municipio, Cuauhtémoc Gayosso Pérez, informó que la noche del sábado y madrugada de este domingo se verificaron los restaurante bar "LE CUCHÉ" y "Flamingo", además se dispersaron a ciudadanos que celebraban una fiesta en un domicilio particular en el área de Condesa.



No se presentaron incidentes durante estas acciones en las que también participó personal de las direcciones de Reglamentos y Espectáculos, CAPTA, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, así como las policías Turística, Vial y Urbana.



El Gobierno Municipal, que preside la alcaldesa Adela Román Ocampo, llama a residentes, empresarios, prestadores de servicios y visitantes a cumplir las medidas establecidas por la Secretaría de Salud, ya que el peligro de contagio se mantiene latente en la ciudad y bajar la guardia podría aumentar los casos positivos de COVID-19.



Es importante tener presente que el uso de cubrebocas es obligatorio en el estado de Guerrero, por ello se pide a la ciudadanía fomentar su uso, así como el lavado frecuente de manos y mantenerse en confinamiento voluntario en sus hogares, para no poner en riesgo su salud y la vida.