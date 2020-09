Intensifica Jacko Badillo concientización para no bajar la guardia ante el Covid-19

A través de la asociación civil JACKOmienza, el empresario acapulqueño y ex candidato a la presidencia municipal, Joaquín Badillo Escamilla intensificó labores de concientización ciudadana para no bajar la guardia ante la pandemia de Covid-19 que estamos padeciendo.



Con el apoyo de su equipo de trabajo que diariamente recorre barrios, colonias y comunidades rurales, Jacko Badillo acompaña este llamado con la entrega gratuita de gorras con caretas protectoras con la leyenda motivacional de "Acapulco Lo Va Lograr", además de gel antibacterial, cubrebocas y demás material sanitizante.



Ante el repunte de contagios y lamentables muertes que se siguen registrando en el puerto a causa del virus, Badillo Escamilla recalcó la importancia de acatar las medidas sanitarias de usar cubreboca, mantener la sana distancia, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y de ser posible no salir de casa si no es estrictamente necesario.



Ello sin dejar de lado las permanentes acciones de apoyo a sus trabajadores y población en general con la entrega gratuita de camas, literas, láminas galvanizadas, butacas, pipas con agua y otros beneficios que les ayudan a paliar sus carencias.



Junto a esta labor altruista, Jacko Badillo lleva el mensaje de esperanza de que con esfuerzo y dedicación, así como la unión de todos, la situación de las familias acapulqueñas va a mejorar.