Intensifica Luis Molina su entrenamiento deportivo para tener una mejor preparación física

• Considera que pelotaris regresarán con más ganas a las competencias.



Zinacantepec, Estado de México, .- Para el pelotari mexiquense Luis ’El Bolillito’ Molina, el tiempo de contingencia a causa de COVID-19, lo aprovecha para tener una mejor preparación física, manteniendo los objetivos competitivos claros, a pesar de los cambios de fechas del calendario deportivo.



No obstante que la situación imperante le produce cierta extrañeza, el medallista panamericano se ha sobrepuesto a la misma y trata de ver el lado positivo de las cosas.



’La verdad me siento extraño, es un trago duro para cualquiera estar en casa, pero he aprendido a adaptarme de tal forma que no me sienta improductivo, he tratado de cambiar los entrenamientos, algo curioso es que soy muy ’garnachero’, de salir por comida, y en esta cuarentena he bajado de peso, he podido seguir la dieta, hay que sacar el lado bueno de cada cosa’, señaló.



A pesar de no poder pisar las canchas de pelota vasca, el deportista mexiquense hace doble sesión de entrenamiento, ejercicios de fuerza, de desplazamiento, de velocidad y reacción, esas cosas que son fundamentales en su deporte, para después aplicarlo a la práctica formal.



’Tengo más de 40 días que no he agarrado una raqueta, muero de ganas de ir al frontón, de pelotear, de entrenar, sin embargo, las indicaciones son muy claras, no podemos acceder a las instalaciones deportivas, hay que acatar las indicaciones, lo que da pauta para realizar una muy buena preparación física, darle todo el peso a eso’, afirmó ’El Bolillito’.



El pelotari del Edoméx comentó que para este año tenía contemplada la participación en la Copa del Mundo y para el 2022 en el Campeonato Mundial Absoluto, y aunque todo se recorrió un año él está con la mentalidad de clasificar y estar en la disputa por los primeros lugares.



’Vamos a llegar muy fortalecidos, el feeling con la raqueta, lo agarras en cuatro días y físicamente todos van a llegar muy bien preparados, porque por las circunstancias da para que entrenes de forma estricta, a eso le tenemos que sumar el factor ganas, todos estamos muriendo por competir, y eso le suma una chispa a ese regreso’, dijo Luis Molina.