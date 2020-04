INTENSIFICA MINERAL DE LA REFORMA MEDIDAS DE SANA DISTANCIA EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO



Tras la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia Covid-19, en nuestro país; por el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud; el gobierno municipal de Mineral de la Reforma, a través de su secretaría de seguridad pública y tránsito municipal y la dirección de protección civil intensifican la difusión de las medidas de la jornada nacional de sana distancia entre la población mineralreformense.



Por tal motivo y con apoyo de audios y la colaboración de las principales cadenas de autoservicio en Mineral de la Reforma, con el uso de su sonido ambiental, se promueven las recomendaciones de sana distancia; el no saludar de mano, beso o abrazo; lavarse las manos frecuentemente y mantener un metro y medio de distancia con otras personas.



Así como las principales recomendaciones al momento de realizar compras; no hacer compras en compañía de la familia; no deberán de ser acompañados de niños ni adultos mayores, evita hacer compras en grupo. Designar a una persona para realizar las compras de la familia.



Medida que fue bien recibida por la gerencias de las tiendas de autoservicio y que se suma a los filtros de acceso con la aplicación de gel antibacterial y desinfección del mango del carrito de autoservicio.

De igual manera se suman recorridos de las unidades de las secretaría de seguridad y tránsito municipal con sus altavoces, en estacionamientos de centros comerciales y principales calles y avenidas al interior de las colonias; con la promoción con las medidas de sana distancia e invitando a la población a quedarse en casa.