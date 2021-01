Intensifica Servicios Públicos trabajos de limpieza y mantenimiento en Acapulco

Los trabajos de limpieza, mantenimiento, recolección y embellecimiento de la ciudad no han parado a pesar de la pandemia por COVID-19, destacó el coordinador general de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García.



El funcionario municipal dijo que por indicaciones de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, se han priorizado la reparación de rejillas en distintos puntos de la ciudad, además de la pinta de líneas peatonales, el mantenimiento de camellones, áreas verdes y las acciones preventivas que implementaron para la prevención de nuevos contagios del virus.



"Esto es importante porque conlleva seguridad y prevención. Vamos restablecer estas rejillas que habían estado funcionando no de manera muy óptima, reforzaremos el área de conservación y mantenimiento para llevar a cabo el desazolve, la reparación de rejillas, la pinta de guarniciones, la pinta de cruces peatonales y la pinta de la señalética para una mejor seguridad y tránsito de todos los acapulqueños", señaló.



Manrique García explicó que hasta el momento se han intervenido más de 23 rejillas en el área de Puerto Marqués, Crucero de Cayaco, Icacos, Centro y otros puntos de Acapulco. Aunado a ello, iniciaron con el despalape de más de 4 mil palmeras que se encuentran en los camellones centrales de la Costera Miguel Alemán, para evitar la caída de ramas o cocos que podrían ocasionar incidentes.



En cuanto a la recolección de desechos en la ciudad, precisó que las brigadas no han parado de trabajar y, se han erradicado más de 20 puntos negros en colonias como Rinconada, San Agustín, al igual que en unidades habitacionales como Luis Donaldo Colosio y El Coloso.