Intensifican propaganda en mi contra: Pablo Vargas

INTENSIFICAN PROPAGANDA NEGRA EN MI CONTRA: PABLO VARGAS



· Vamos ganando y buscan debilitar mi campaña



· Están realizando llamadas de mi número anterior para pedir dinero



’Por segundo día consecutivo las llamadas de extorsión y la compra de voto se está haciendo a mi nombre. Es necesario informar a la población que de mi antiguo número celular 7711292796, el cual fue hackeado, se encuentran realizando llamadas ofreciendo 500 pesos a cambio de credenciales de elector. Ante esta situación es urgente alertar a la ciudadanía para que no caiga en este tipo de fraudes’, denunció el candidato a la presidencia municipal de Pachuca, por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Vargas.



Explicó que en días pasados su línea telefónica fue intervenida ocasionando daños en sus cuentas de correo y redes sociales, además de que no podía realizar llamadas. ’Motivo por el cual me vi obligado a cambiar de celular y número; sin embargo, desde hace un par de días se ha intensificado la propaganda negra en mi contra enviando mensajes y haciendo llamadas a mi nombre, y esto lo hacen porque saben que vamos ganando’.



Pidió a la población analizar su voto y hacer conciencia del cambio que Pachuca requiere, ’nuestra propuesta es ciudadana, nosotros queremos trabajar con la ciudadanía y hacer partícipes a las y los pachuqueños de las decisiones que se tomarán en nuestro gobierno’.



El aspirante de la candidatura común ’Juntos Haremos Historia en Hidalgo’, Pablo Vargas, agregó que en este proyecto denominado Vamos Juntos por una Ciudad de Derechos se busca que la población esté informada para que pueda ser más exigente con su gobierno.



Pablo Vargas se reunió el día de hoy con el Colegio de Contadores, además de comerciantes de la capital hidalguense. En un diálogo en el que las principales preocupaciones se centraron en la transparencia de recursos y activación económica, el candidato de Morena aseguró que con el apoyo de todos los sectores se podrá transformar Pachuca.