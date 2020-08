Intenta asaltar a combi y pasajeros le dan una golpiza

El pasado viernes 31 de julio, dos hombres intentaron abordar una unidad de transporte colectivo, camioneta tipo combi, sobre la Carretera México–Texcoco a la altura de Asfaltadora en el Estado de México, pero este fue frustrado por los pasajeros que iban a bordo de la unidad.



En medio de la pandemia, la delincuencia y la inseguridad no perdonan a nadie, y así fue que en las cámaras internas de una combi, captaron a dos sujetos que intentaban despojar de sus pertenencias a por lo menos 6 pasajeros que iban al Edomex.



Para mala suerte de los dos ladrones, uno de ellos no logró abordar la unidad, ya que el chofer arrancó, dejando a bordo a uno de los asaltantes, pero este intentaba fugarse, ya que su compañero no había subido a la combi, pero uno de los pasajeros lo logrço capturar con su pierna y su mano, sosteniéndolo, y regresándolo a la unidad, y ahí fue cuando se desató una verdadera trifulca.



Alrededor de 3 minutos que duró la riña de los pasajeros contra el ladrón, se observaba como todos empiezan a soltar puñetazos en la cara del asaltante, mientras este pidiera piedad y decir ’que no les quitó nada’, por lo que exigía que lo dejaran en paz, mientras los usuarios reclamaban con palabras altisonantes y no lo dejaban bajar la unidad.



La combi emprendió el viaje con el asaltante a bordo, y paraba pocas veces para que no hubiera algún accidente y que el hombre no pudiera escapar.