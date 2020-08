Intenta deslindarse Osorio Chong por señalamientos de enriquecimiento ilícito

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, acudió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para enfrentar personalmente los señalamientos que le han hecho.



’Como lo había prometido, iba a enfrentar personalmente los señalamientos que la Secretaría de la Función Pública hizo en mi contra. Estoy aquí con mi abogado. Vinimos a entregar pruebas que se requieren. Nos respondieron que requieren copias, que no eran suficientes’, dijo en un video compartido en sus redes sociales.



’Hemos entregado cuatro carpetas para poder aclarar todo de lo que se nos ha señalado, aquí de frente, aquí en la SFP. Lo hacemos porque no tenemos nada qué esconder’, agregó.

El 17 de julio, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que a los problemas hay que hacerles frente y no hay que darles la vuelta, luego de que Reforma revelara que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se encuentra investigando algunas “inconsistencias” en las propiedades del hoy Senador.Parado, detrás de su sillón en su oficina del Senado de la República, Osorio Chong explicó que los señalamientos que se hicieron en Reforma no son nuevos, pues una revista ya lo había informado en 2015. Además, dijo que ninguno de los inmuebles en la Ciudad de México a los que se hacen referencia en las investigaciones son de él o su familia.El objetivo de la investigación de la SFP es determinar si el patrimonio Osorio fue obtenido de manera lícita, y comprobar que sus bienes corresponden al sueldo que percibió desde que gobernaba el estado de Hidalgo.Además de la residencia que se ubica en Paseo de Las Palmas, la dependencia federal también indaga otras propiedades, además de las cuentas bancarias de la cónyuge de Osorio Chong, Laura Ibernia Vargas Carrillo, de acuerdo con el diario nacional.“De la casa que habito, aquí tengo el contrato de que rento esa casa. Dejo claro que no tengo ningún inmueble en la Ciudad de México. Soy de Hidalgo, de Pachuca, y volveré al terminar mis responsabilidades”, respondió Osorio Chong en un video difundido en sus redes sociales.“Estoy convencido de que quienes ocupan un cargo público deben estar abiertos al escrutinio de la sociedad. Es por eso que como funcionario siempre cumplí con mi declaración patrimonial ante la SFP”, agregó.Osorio Chong destacó que en 2012 autorizó que se abriera el secreto bancario de mis cuentas. El funcionario reconoció haber solicitado un crédito hipotecario con Banorte hace algunos años, pero dijo que nunca utilizó el dinero y lo regresó al banco.“Todas la operaciones fueron acreditadas ante las instancias correspondientes. Pero las autoridades me pidieron entregar documentos originales, porque en su momento entregué copias. En eso estamos, pero se filtró la información y se le da un giro. La investigación es clara sobre qué temas y el trasfondo del procedimiento que está en curso”, dijo Osorio Chong.“Aquí estoy dando la cara y hago un llamado la SFP para que revisiones en curso se manejen con pulcritud. Filtraciones mediáticas contaminan los procesos. Voy a defender mi dignidad y la forma. Estoy aquí para responder por todo lo que fue y es de mi competencia. Defenderé mi integridad y no huiré a las cosas”, agregó.