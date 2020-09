’Internet Obligatorio en la Educación’

En el DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, editado por la Suprema Corte de justicia de la Nación, es posible definir conceptos básicos del Derecho Internacional relacionados con el Derecho Humano al Internet, a saber: Derechos fundamentales (titularidad). EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, considera la Cobertura de Internet para todo el país. Mediante la instalación de Internet inalámbrico en todo el país se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Será fundamental para combatir la marginación y la pobreza y para la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas.



Ya se necesita reformar la Ley Orgánica Municipal, dotar a la cabecera municipal, agencias, colonias y comunidades de su Municipio de obras y servicios públicos básicos en materia de Internet, se debe considerar un servicio público humano el Internet que deba dar cada Municipio, como servicio elemental para que se considere todo trámite ante organismos federales, estatales, Dependencias, Entidades, contratistas, etc. No se visualiza que quieran dotar de internet a todos los niños y jóvenes de Oaxaca, en la educación es vital la información constante.



Es el internet ya un derecho humano vital, en la educación de los niños y jóvenes del país, se protesta por todo menos por que tengan este servicio elemental y vital ante la pandemia del Covid 19, el Gobierno de la República debe de actuar o hacerlo obligatorio en el artículo 3° Constitucional. El internet y la educación deben ser gratuitas, sin embargo, no lo son, tienen alto costo en México y no hay soluciones.



Los sectores educativos, el gobierno, como los sindicatos de la Educación, debiesen poner pantallas gigantes en lugares públicos para que los niños y jóvenes sin recursos económicos para pagar internet y así tener derecho a estudiar, antes de quemar ruedas y tapar caminos y calles, o hacer desordenes públicos mal vistos.



Los derechos fundamentales tienen que ser disfrutados, así el internet en la educación para todos, la humanidad comparte en lo más esencial las mismas necesidades, que podemos decir que los sujetos de los derechos humanos son todas las personas, en correspondencia con su característica de proteger los bienes más básicos y esenciales de cualquier ser humano.



Esa regla general es reconocida además por la mayor parte de los tratados internacionales en la materia y por muchos textos constitucionales. A saber:



1.-La Resolución relativa a la Primera Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información adoptada por la Organización de Naciones Unidas que puede ser entendida como una aproximación por sentar las bases si bien muy desdibujadas de lo que interesa a los Estados sobre Internet y que aspectos pueden ser regulables. 29 Y que hasta el momento a imperado.



Llevada a cabo en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Participan los miembros de la ONU.



En el Primer Apartado de la Declaración de principios se declara su deseo y compromiso por construir una Sociedad de la Información ’centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos’. Esto es importante en la medida de que la utilización de Internet puede contribuir al cumplimiento de este propósito.



En su Punto 48 hacen mención directa de Internet diciendo que: ’se ha convertido en un recurso global disponible para el público, y su gestión debe ser una de las cuestiones esenciales del programa de la Sociedad de la Información. La gestión internacional de Internet debe ser multilateral, transparente y democrática, y contar con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión debería garantizar la distribución equitativa de recursos, facilitar el acceso a todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet, teniendo en cuenta el plurilingüismo.’ Urge en Oaxaca, en México, urge en todos los rincones del País.



En este Apartado se deja ver el reconocimiento que se hace de la falta de gestión sobre Internet y se plantean ciertas pautas que deberían contemplarse como la democracia y la transparencia. Todas las Escuelas del país debiesen tener Internet gratuito para los estudiantes de cualquier grado y preparación académica, no hay esfuerzos de gobiernos ni de partidos, no hay visión de beneficio a los educandos del país. La Cuarta Transformación debe de actuar o el rezago educativo permanecerá.



No hay gestión de internet, ni política pública educativa para el país en materia educativa e internet que debiesen ser GRATUITOS, no hay propuestas de acción conjunta, no hay garantismo equitativo, ni funcionamiento estable y seguro de Internet, tomando en consideración el multilingüismo de cada área del país, no se respeta el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconociendo la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, exhortando a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional, comprometiéndose a seguir examinando la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos. [email protected]