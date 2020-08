Internet y televisión no son opción para nuevo ciclo escolar en Atlixtac

www.guerrerohabla.com



ATLIXTAC, Gro., 24 de agosto de 2020.- En la comunidad indígena de Xalpitzahuac, región de La Montaña, la televisión y el internet no son opción para la educación en este ciclo escolar 2020-2021, porque no hay señal.



Los padres de familia de la escuela primaria bilingüe Cuauhtémoc, acudieron este lunes a la institución por los trabajos que los maestros enviaron a los alumnos.



Las condiciones de las clases son inéditas para esta comunidad indígena nahua, causada por la pandemia del Covid 19, incluso, los padres de familia llegaron sin cubre bocas y los maestros tuvieron que proporcionárselos para realizar la reunión.



A diferencia de las zonas urbanas donde los niños estarán frente a un televisor o en un celular, en Xalpitzahuac la estrategia del programa Aprende en Casa II, no se aplicará porque a la población no llega la señal de televisión y contratar el servicio de internet vía satelital, les cuesta 40 pesos diarios para una familia, dinero que por hora, lo necesitan para la canasta básica.



La comunidad de Xalpitzahuac forma parte de la zona escolar 023 de La Montaña y en sus casi 32 años de haberse fundado, la institución no cuenta con computadoras y no ha sido beneficiada de algún programa para obtener equipo de trabajo.



El directo de la escuela, Raúl Mejía Gonzaga demandó a la Secretaría de Educación Pública la instalación de una antena para internet que no sólo beneficiaría a la escuela, sino a más de dos mil habitantes de la zona.



Teófilo Hernández presidente del comité de padres de familia consideró que los niños no aprenderán igual a través de la televisión porque no todos cuenta con la señal y no todas las familias cuentan con recursos para el pago de internet.

Fuente: Quadratín