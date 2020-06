Interpondrá el FADG amparo colectivo con 10 mil firmas contra los altos costos de la CFE, informa Evodio

Un total de 10 mil amparos de ciudadanos, de las 7 regiones del Estado, serán los que presentará el Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG) al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que no corten servicio de energía eléctrica o reduzca los altos costos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los guerrerenses.



El dirigente del FADG Evodio Velázquez Aguirre, en una conferencia de prensa virtual (Zoom), dijo que insistirán ante el gobierno federal de la cuarta transformación para que el servicio a los usuarios no sea interrumpido, por falta de pago de los usuarios, debido a la crisis económica que se ha agravado con la pandemia del Covid19.



Agregó que esta es la primera etapa con más de diez mil amparos, pero que van a seguir convocando a la ciudadanía a efecto de que se reúna la mayor cantidad posible y con toda esa fuerza solicitar al presidente AMLO y a los titulares de la CFE y de Energía que sean congruentes con su postulado de ’primero los pobres.’



Abundó que es una demanda necesaria, porque debido a la pandemia, la economía está colapsada, la gente no tiene salario y su prioridad es comer, por lo que no hay para pagar la luz; ’la situación se ha agravado, porque los recibos han estado llegando muy altos, incluso para los empresarios y la gente del sector informal de la economía, pese a que sus changarros están cerrados, los recibos le llegan disparados.’



El exalcalde porteño puntualizó que estamos ante una situación extraordinaria y que existe el antecedente de que ’en Tabasco se les condonó a 300 mil usuarios, en tiempos de normalidad, por lo que es viable que se les pueda condonar, reducir o garantizar que no se cortará el servicio a los guerrerenses que hoy están en una grave situación de pobreza, complicada por el encierro obligatorio.’



Finalmente, precisó que lo que se pretende es que se cuente con un precedente jurídico que respalde el amparo colectivo que se presentará en una semana, cuando se restablezcan las actividades en los juzgados federales. Resaltó que esta ’es una estrategia jurídica que va más allá de la cuestión política y mediática, porque es injusto e incongruente que se cobren tarifas tan caras cuando existe una pandemia que ocasionó una crisis económica’.