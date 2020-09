Interrupción legal del embarazo en CDMX no se ha detenido por pandemia y en estos lugares se realiza

El Gobierno de la Ciudad de México no suspende la atención médica para la interrupción legal del embarazo (ILE) por la pandemia de COVID-19, aseguró este lunes la secretaria de Salud capitalina, Oliva López.



"No se ha suspendido. En el 2019 tuvimos más de 15 mil interrupciones y, en este año, llevamos un número importante a pesar de la pandemia (...) De enero a agosto se han hecho 7 mil 728 procedimientos de ILE (...) El 80 por ciento han sido con medicamentos ", precisó.



López dio a conocer los lugares del sector salud público capitalino donde las mujeres acudieron y pueden asistir a finalizar su embarazo son:



*Centros de Salud



-’Beatriz Velasco de Alemán’



-’Santa Catarina’



-’México España’



-’Cuajimalpa’



-’Juan Duque de Estrada’



*Hospitales Materno Infantiles



-’Cuautepec’



-’Inguarán’



-’Tláhuac’



-’Dr. Nicolás M. Cedillo’



Precisó que la atención al respecto en los nosocomios ’Enrique Cabrera’ y ’Ajusco Medio’ se redireccionó a los sitios antes mencionados, ya que las instalaciones fueron ocupadas para pacientes con COVID-19.



La ILE fue aprobada en la Ciudad de México desde 2007 y se puede realizar hasta las 12 semanas de gestación.



Desde hace 13 años, no se han presentado defunciones por esta intervención, además de que ha disminuido las muertes maternas. Se han realizado más de 200 mil procedimiento de esta índole.



