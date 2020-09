Intimida "Esquizo-FRENAAA" a reportera que evidenció casas de campaña vacías

La activista Camila Martínez denunció amenazas de muerte en su contra, luego de que difundiera un video en el que señalaba que las casas de campaña colocadas por el Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) estaban desocupadas.



A través de su cuenta de Twitter, Martínez dijo que un sujeto le envió una amenaza a travesee de la cuenta de su amiga.



A la par, dijo que tras salir de su trabajo, descubrió que los cables de su coche habían sido cortados.



’A partir del video de FRENAA recibí amenazas de muerte a a través del twitter de mi amiga. El mismo día que supe, saliendo de mi lugar de trabajo me di cuenta que le habían cortado los cables a mi coche’, denunció en Twitter.

A partir del video de FRENAA recibí amenazas de muerte a través del twitter de mi amiga. El mismo día que supe, saliendo de mi lugar de trabajo me di cuenta que le habían cortado los cables a mi coche. Desconozco si los hechos tienen un vínculo. Mañana haré la denuncia formal. pic.twitter.com/PjIui3Ho7t — Camila Martínez (@CamMttz) September 27, 2020

A partir del video de FRENAA recibí amenazas de muerte a través del twitter de mi amiga. El mismo día que supe, saliendo de mi lugar de trabajo me di cuenta que le habían cortado los cables a mi coche. Desconozco si los hechos tienen un vínculo. Mañana haré la denuncia formal. pic.twitter.com/PjIui3Ho7t — Camila Martínez (@CamMttz) September 27, 2020

Pese a señalar que desconocía si entre los hechos existía una relación, informó que levantaría una denuncia ante las autoridades correspondientes.En la captura del mensaje que Martínez compartió se aprecia un mensaje de un usuario identificado como “El Machi”, y una foto de la activista y una de sus amigas.“Manda saludos a tu amiguita. Va a morir”, dice el mensaje.Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJ-CdMx) respondió al tuit y envió información a Martínez para atender su denuncia.Fue el pasado 20 de septiembre cuando Martínez mostró que en algunas de las casas de campaña colocadas en Avenida Juárez no hay presencia de los manifestantes.“Ya estamos aquí, en el nuevo plantón que busca tirar a López Obrador, diciendo que es un dictador”, dice Martínez.Tras ello, levanta dos de las casas de campaña y muestra que no hay nadie al interior.“No hay nada, no hay absolutamente nada”, agregó.La mujer realiza u recorrido y varias de las campañas no tienen a ninguna persona al interior.“Dejaron sus tiendas de campaña y se fueron a dormir a sus casas”, critica.