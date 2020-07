’Intocable’ en el Foro Pegaso

Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster





Intocable presentarán ’Te Amo Para Siempre’ con show en el Foro Pegaso





El Foro Pegaso está listo para recibir a Intocable el próximo sábado 15 de agosto a partir de las ocho de la noche para que con ello se unan a las filas de este nuevo concepto en la capital del Estado de México, bajo el formato Drive In, o ’auto concierto’, que ya es algo regular en el grupo originario de Texas desde el mes de junio de este año. Es importante señalar que pese a las últimas noticias de la agrupación y la confirmación de contagio por COVID-19 en cinco integrantes de la agrupación, contraído no una presentación musical, sino en su tiempo libre, están guardando todas las precauciones y nada impedirá que lleguen y cumplan con la cita tan esperada para reactivar los conciertos en México.







Y no es para menos, pues derivado del coronavirus muchos proyectos laborales de varios artistas se han visto afectados, pues la mayoría de las figuras públicas han cancelado sus presentaciones y conciertos. Esta presentación servirá además para que Intocable presente en esta oportunidad y completamente en vivo su nuevo sencillo ’Te Amo Para Siempre’, presentada justamente en tiempos de la contingencia sanitaria, mientras tanto siguen colaborando en una campaña para pedirle a sus fans que se queden en casa y, con esta medida, aplanar la curva del contagio.







Fue también por medio de sus redes sociales que estos grandes representantes de la música grupera dieron a conocer en sus redes sociales que, por esta misma razón, ingeniaron un medio para no detenerse y bajo el formato de auto conciertos o drive in seguir llevando alegría a su público, mientras no dejan una y otra vez de apoyar las medidas de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus.







Para esta presentación en el Foro Pegaso, Intocable han preparado un show diferente a lo que han hecho en años anteriores, sin dejar a un lado todos los éxitos que el público quiere cantar con los músicos de Zapata, Texas, así como los temas de su álbum ’Percepción’, recientemente ganador del Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Norteña y nominado al Grammy (Internacional) como Mejor Álbum Regional Mexicano, recorriendo todos los éxitos que han cosechado a lo largo de 25 años de carrera como ’Soñador eterno’, ’Alguien te va a hacer llorar’, ’Perdedor’, ’Por un beso’, ’Llueve’, ’Te amo (Para siempre)’, ’Tú adiós no mata’, ’No te vayas’, ’Eres mi droga’, ’Aire’, ’Y todo para qué’, ’Coqueta’, ’Fuerte no soy’, ’Sueña’, ’El amigo que se fue’, ’Me duele’, ’Quédate conmigo’, ’Tu soledad y la mía’, ’Nadie es indispensable’ y ’Que voy a hacer’, entre muchos más.







Intocable se han convertido en la agrupación más influyente de la música tejano-norteña, que en 25 años de carrera han sumado importantes premios y reconocimientos a nivel internacional, como dos premios Grammy, ocho Latin Grammy, trece Premios Lo Nuestro, además de premios Billboard y nominaciones a los American Music Awards. En el 2010 la Revista Billboard los nombró como ’Grupo de la Década’, y en el 2012 les otorgaron el Premio Especial a la Trayectoria Artística. Hace un año Premios Lo Nuestro se sumó al reconocimiento y les entregó el Premio a la Trayectoria 2019, un galardón que pocos artistas han recibido.







Las giras de Intocable se han destacado por el gran éxito en cada una de las ciudades donde se presentan, eso sin mencionar las fechas sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mexico, en el Estadio Jalisco donde metieron más de 50 mil personas, Auditorio Telmex de Guadalajara y los tres días consecutivos con boletos agotados que realizan cada año en la Arena Monterrey.







Intocable se presentarán el sábado 15 de agosto a partir de las ocho de la noche en el Foro Pegaso (acceso al público desde las 17 horas).