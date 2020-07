Inunda COVID franja costera, portuaria y turística del país

Infografía: Alejandro Barbosa Ángeles



El 60 por ciento de los municipios costeros de México presenta riesgo máximo de COVID-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud…



De los 147 territorios colindantes con el mar, en 86 la intensidad de casos es considerada alta o muy alta. Se ubican en 17 estados, en los cuales se encuentra la mayoría de los principales puntos turísticos y puertos comerciales del país.



Conforme al mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes elaborado por la dependencia federal -hasta la semana 27 del año, la última registrada en la base de datos oficial, con base en datos proporcionados por gobiernos locales-, las zonas con mayor contagio son representadas con colores rojo y carmesí.



’Donde se vea más rojo se considera que hay la mayor intensidad de ocurrencia de casos y qué tan importante es la epidemia, donde está más intensa la coloración se tiene una situación de mayor riesgo’, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.



Estos municipios costeros están clasificados como los de mayor transmisión en las últimas semanas computadas…



En esta condición están lugares turísticos como Puerta Vallarta (Jalisco), Bahía de Banderas (Nayarit), Santa María Huatulco (Oaxaca), Campeche, Acapulco (Guerrero), Tonalá (Chiapas), Manzanillo (Colima), Bacalar, Tulúm e Isla Mujeres (Quintana Roo), Huatabampo (Sonora), Celestúm y Progreso (Yucatán), así como Veracruz y Boca del Río.



’Nivel de riesgo máximo significa que debemos de continuar con muchas de las actividades suspendidas y solamente algunas pueden iniciar con ciertas limitaciones. Por ejemplo, la ocupación hotelera puede ser operada solamente hasta un 25 por ciento como máximo y, además, debe ser dirigida sólo a las personas que están realizando alguna actividad laboral esencial, no es para iniciar actividades turísticas, no es para albergar a una gran cantidad de personas ni a familias completas’, describió José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología.



En situación similar se hallan los puertos con más actividad comercial e industrial en la República como Manzanillo, Coatzacoalcos, Veracruz, Altamira, Tuxpan, Progreso, Tampico, Salina Cruz y Ensenada.



Los tres municipios costeros de Colima, por ejemplo, están en suma alerta: Manzanillo, Armería y Tecomán. ’Es uno de los estados más pequeños en geografía, pero toda su zona costera se mantiene con importante actividad epidémica, también tiene actividad turística y eso le lleva a una importante movilidad’, refirió el vocero del gobierno federal durante la crisis sanitaria.



Otras franjas costeras saturadas de coronavirus son las de Chiapas (con 6 de sus nueve municipios con elevada incidencia), Campeche (4 de sus 6 municipios), Nayarit (tres de sus cinco municipios), Oaxaca (13 de sus 20 municipios), Sinaloa (6 de sus 10 municipios), Sonora (9 de sus 13 municipios), Tamaulipas (6 de sus 7 municipios), Veracruz (15 de sus 26 municipios), Yucatán (6 de sus 13 municipios), Quintana Roo (5 de sus 8 municipios) y Guerrero (8 de sus 12 municipios), ’donde se ha tenido el mayor reto para lograr que no se saturen los hospitales, ha pasado en Acapulco y en Zihuatanejo, y aquí lo más importante es que se redistribuyan las poblaciones de acuerdo a la necesidad’, expresó López-Gatell.



En Quintana Roo, aún no están en el listado de alarma Puerto Morelos y Benito Juárez (aquí se localiza Cancún), uno de los lugares de mayor trascendencia turística a nivel nacional, ’donde el brote original tuvo un descenso, aunque nunca llegó a ser completamente blanco, y ahora está el repunte’, según López-Gatell.



Algunas más con amenaza media son las de Michoacán (1 de sus 3 municipios costeros), Jalisco (2 de sus 5 municipios), al igual que Baja California y Baja California Sur (ambas con 2 de sus 5 municipios). Esta última entidad ’depende de una economía turística y ahí está el reto, porque pueden viajar personas de distintos lugares, no sólo del mismo estado, sino de otros’.



Tabasco es el único estado con demarcaciones costeras sin alza detectada…



Miguel Torruco, secretario de Turismo, propuso desde el mes pasado considerar a la industria turística como parte de las actividades esenciales. Sin embargo, hasta ahora las autoridades sanitarias se han ajustado a las limitaciones de los semáforos, sin aperturas generalizadas ni llamados a la reactivación.



’Para aquellos estados que dependen de la industria turística es importante considerar cómo está evolucionando la epidemia y cuál es la capacidad de respuesta frente a ella. En todo momento estamos evaluando la cantidad de personas que se sumarían al espacio pública de manera rápida, en el sector turístico se puede sumar demasiada gente’, alertó el subsecretario López-Gatell.



’El riesgo epidémico es grande. Una vez que se está con el traje de baño uno quiere tomar el sol o hacer una excursión, o cualquier evento cultural o recreativo, se pierde la noción de que se debe cuidar la sana distancia, la higiene de manos. Es un trabajo de varias etapas que hemos venido haciendo con la Secretaría de Turismo: tenemos varios lineamientos, los vamos a ir poniendo en práctica para garantizar que cualquier apertura sea calculada, ordenada y en el tiempo apropiado. No se puede abrir en semáforo rojo de manera generalizada’.



Un factor adicional contemplado por la Secretaría de Salud en los municipios costeros es la coincidencia del COVID con el dengue -en especial en las áreas de mayor marginación- cuya temporada comenzó con la época de lluvias y la subsecuente proliferación del mosquito conocido como aedes o de la fiebre amarilla. ’La carga más intensa de dengue es en las costas, en los estados costeros donde el clima cálido asociado con la humedad o directamente la lluvia es muy favorable para la proliferación de mosquitos’, señaló el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control De Enfermedades (Cenaprece).



INCIDENCIA EN LAS COSTAS



Baja California



Total de municipios costeros: 4



Con riesgo máximo, 2: Ensenada y Mexicali



Baja California Sur



Total de municipios costeros: 5



Con riesgo máximo, 2: Mulegé y La Paz



Campeche



Total de municipios costeros: 6



Con riesgo máximo, 4: Ciudad del Carmen, Campeche, Hecelchakán y Calkini



Chiapas



Total de municipios costeros: 9



Con riesgo máximo, 6: Suchiate, Tapachula, Mazatlán, Huixtla, Acapetahua y Tonalá



Colima



Total de municipios costeros: 3



Con riesgo máximo, 3: Manzanillo, Armería y Tecomán



Guerrero



Total de municipios costeros: 12



Con riesgo máximo, 8: José Azueta, Petatlán, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Acapulco, Florencio Villarreal, Azoyú y Cuajinicuilapa



Jalisco



Total de municipios costeros: 5



Con riesgo máximo, 2: Cihuatlán y Puerto Vallarta



Michoacán



Total de municipios costeros: 3



Con riesgo máximo, 1: Coahuayana



Nayarit



Total de municipios costeros: 5



Con riesgo máximo, 3: Tecuala, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas



Oaxaca



Total de municipios costeros: 20



Con riesgo máximo, 13: Pinotepa Nacional, Santa María Huazolotitlán, Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca, Santa María Huatulco, San Pedro Huamelula, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, San Mateo del Mar y Juchitán de Zaragoza



Quintana Roo



Total de municipios costeros: 8



Con riesgo máximo, 5: Othón P. Blanco, Bacalar, Tulúm, Solidaridad e Isla Mujeres



Sinaloa



Total de municipios costeros: 10



Con riesgo máximo: 6, Ahome, Guasave, Novolato, Culiacán, Escuinapa y San Ignacio



Sonora



Total de municipios costeros: 13



Con riesgo máximo, 9: San Luis Río Colorado, Caborca, Pitiquito, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Bácum, Cajeme, Huatabampo



Tabasco



Total de municipios costeros: 5



Con riesgo máximo: Ninguno



Tamaulipas



Total de municipios costeros: 7



Con riesgo máximo, 6: Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Soto La Marina, San Fernando y Matamoros



Veracruz



Total de municipios costeros: 26



Con riesgo máximo, 15: Pueblo Viejo, Tuxpan, Nautla, Vega de la Torre, Actopan, Úrsula Galván, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, Angel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Coatzacoalcos y Agua Dulce



Yucatán



Total de municipios costeros: 13



Con riesgo máximo, 6: Celestúm, Hunucmá, Progreso, Ixil, Sinanché y Tizimín

Fuente: La Crónica de Hoy