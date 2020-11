Inunda Festival de las Almas 2020 de música al pueblo mágico de Valle de Bravo en su cierre de actividades

• Apuesta a la virtualidad y conecta cada vez con más personas gracias a la tecnología y la variedad de actividades que la dependencia ofrece digitalmente.



• Cierra este encuentro de la cultura con foros al 30 por ciento de capacidad y más de un millón de cibernautas conectados.



• Engalan clausura Orquesta Filarmónica Mexiquense, Orquesta Sinfónica del Estado de México y Jenny and the Mexicats.



Valle de Bravo, Estado de México, .- Con los objetivos claros y una visión que se adapta a las necesidades de la sociedad, la Secretaría de Cultura y Turismo ha reinventado la forma de expandir la cultura, el deporte y los lugares turísticos del territorio estatal.



Es gracias a la tecnología y la apuesta por eventos con formatos semipresenciales que su programación ha sido aliciente para enfrentar estos tiempos de contingencia sanitaria que se viven en todo el mundo.



Así, con la realización del Festival de las Almas demuestra, una vez más, que la cultura en el Edoméx no se detiene y que con corresponsabilidad es posible disfrutar de actividades en vivo; por ello, este encuentro, que se llevó a cabo del 30 de octubre al 7 de noviembre en su casa desde hace 18 años, el municipio de Valle de Bravo, se ha marcado una tendencia en la nueva normalidad.



El Festival de las Almas contó, en sus foros presenciales, con aforo del 30 por ciento y la supervisión de los protocolos sanitarios como el uso correcto de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura y paso por el arco de sanitización.



Apostando también a la virtualidad, se transmitieron más de 25 actividades del programa por las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, que logró la interacción de más de un millón de cibernautas que disfrutaron de teatro, música, sones sureños, marimba, charlas y talleres.



En el cierre de este Festival, el Pueblo Mágico vibró con la presentación de la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), que ofreció al público un concierto dedicado a Ennio Morricone, quien con más de 500 temas musicales a lo largo de su carrera, fue uno de los compositores más influyentes de la industria del cine y que falleciera en julio de este año.



Además, presentó la Serenata para cuerdas en do mayor, Op. 48, pieza que fue compuesta en 1880 y estrenada en Moscú el 3 de diciembre del mismo año y de la autoría de Piotr Ilich Tchaikovsky.



Dirigida por Gabriela Díaz Alatriste y con más de 30 músicos en escena, este concierto fue enriquecedor para el público, que no dejaba de aplaudir al talento de jóvenes que entregan su amor a la música.



Por su parte, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), presentó la ópera ’Despertar al sueño’, de Federico Ibarra Groth, uno de los compositores mexicanos más importantes, así como uno de los más prolíficos como escritor de ópera.



Con el público atento y sin parpadear, la ópera en un acto y ocho escenas, cuyo libreto es de David Olguín, contó con la participación de tres instrumentos piano, violonchelo y clarinete que fueron suficiente para hacer latir la Velaria de Valle de Bravo.



Por su parte, las voces que participaron fueron barítono, soprano ligera, soprano lírica y una mezzosoprano que dieron vida a la historia de Harker, un asesino serial que se encuentra internado en un manicomio y entre sueños busca la salvación.



Dirigida por Rodrigo Macías esta obra vistió la tarde de suspenso, fue el evento que cerró los eventos presenciales y ante el cual las y los vallesanos, mexiquenses, mexicanos y uno que otro extranjero se rindieron en aplausos y elogios ante la interpretación de la OSEM.



Al terminar la ópera, se clausuró esta parte del Festival y en su oportunidad Ivett Tinoco García, Directora general de Patrimonio y Servicios Culturales compartió que ’Cerramos nueve días, 60 actividades y gracias al público responsable así como a quienes nos dejaron entrar en sus casas a través de redes.



’Es un Festival con formato semipresencial que nos ha permitido volver a hacer comunidad y gracias al equipo que ha dado su esfuerzo para que todo salga de manera correcta y pues aquí nos vemos el año que entra para seguir disfrutando de la cultura y el arte desde Valle de Bravo. Sigamos disfrutando de la vida y cuidemos todos de todos’, destacó.



Finalmente, se dio paso al concierto a cargo de Jenny and the Mexicats con el espectáculo Fiesta Ancestral, el cual está basado en el álbum del mismo nombre, de acuerdo con los propios integrantes del grupo es una mezcla entre Alicia en el país de las maravillas, el Día de Muertos y la Juerga Flamenca.



Este grupo multicultural, integrado por músicos de Inglaterra, España y México, es muestra de un importante anclaje en la cultura mexicana, el cual se demuestra en sus presentaciones.



Jenny and the Mexicats deleitó al público con canciones como ’El sonido de tu voz’, ’Labios’, ’No dejes de quererme’, ’Ancestral’, ’Me voy a ir’, ’La primera despedida’, ’Duele al caminar’, ’El telón’ y la ’La bruja’, por mencionar algunas.



La Secretaría de Cultura y Turismo continúa con su programación de Cultura y Deporte en un Click 3.0, e invita a que sigan las actividades que organiza a través de redes sociales, Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex.