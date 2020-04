Inventó alcalde panista enfermos por COVID-19 en el municipio más pobre de Hidalgo

Xochiatipan, el municipio con menos desarrollo de Hidalgo y que lleva su tercer gobierno panista de manera consecutiva, encuentra desobediencia civil de la población derivado de que el alcalde ’inventó’ cifras sobre supuestos contagios por COVID-19.



De haber falsos positivos por COVID-19, estos disminuirían el índice de letalidad en la entidad, mismo que ha mejorado al pasar del podio a sólo los primeros diez lugares. A nivel federal, los falsos positivos incrementan el pánico de la población pero también impiden que las estimaciones sean correctas y por lo tanto, impiden también que las medidas a tomar sean eficientes.



De acuerdo con Naciones Unidas, Xochiatipan tiene el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de todo Hidalgo con 0.584, inferior al de Guinea Ecuatorial, país subsahariano.

La crónica del descontrol



El pasado 24 de abril, las autoridades federales informaron sobre la confirmación de 3 casos de COVID-19 en Xochiatipan. Un día después, los pobladores increparon al alcalde sobre la localización de los supuestos enfermos.



El alcalde, para salir del apuro, dijo que los enfermos se encontraban con atención domiciliaria en Ohuatipa, localidad con poco más de 2 mil habitantes censables, pero que en la realidad cuenta con poco más de mil, derivado de que la pobreza les ha obligado a migrar y alejarse de sus hogares.



Ese mismo día (25 de abril), los pobladores fueron a buscar casa por casa a los supuestos enfermos, puesto que al tratarse de comunidades pequeñas y realizar diversas reuniones vecinales, consideraron que el alcalde mentía.



Fue un día después que el alcalde panista Manolo Gutiérrez Hernández declaró que los positivos por COVID-19 eran una familia integrada por ambos padres y su hija. Por lo anterior, dijo que los tianguis celebrados en la cabecera municipal y sus comunidades serían cancelados.



Los pobladores de Xochiatipan, al haber constatado la falsedad de lo declarado por el alcalde, retuvieron 8 policías municipales hasta hablar con el edil, mismo al que dejaron libre tras pagar una “multa” de 50 mil pesos según sus usos y costumbres (es un municipio indígena).



La reunión vecinal en la que increparon al alcalde congregó a más de medio millar de personas.



Llegado el día miércoles 29 de abril, no sólo los tianguis fueron celebrados sino que fueron abarrotados por los pobladores ante la clara falta de credibilidad -y gobernabilidad- del alcalde panista.



Las intenciones escondidas



Fuentes al interior del ayuntamiento señalaron que “el error”, supuestamente provenía del Gobierno Federal, quienes informaron sobre los supuestos positivos por COVID-19 en el municipio; el alcalde, al no tener conocimiento de lo acontecido, simplemente salió del paso embarrando a la comunidad de Ohuatipa.



Lo que no dijeron los trabajadores es que el proceso para reportar enfermos es al revés: son las autoridades locales las que informan sobre los casos de COVID-19 a la Federación, quienes simplemente informan sobre los acumulados.



El alcalde de Xochiatipan es cercano al diputado plurinominal Asael Hernández Cerón, “dueño “ del PAN en Hidalgo y que opera a sus anchas en la huasteca y sierra hidalguenses.



Pobladores de Xochiatipan, Yahualica, Huejutla, Huazalingo, Calnali y San Felipe Orizatlán han acusado sobre la propiedad de constructoras que supuestamente son empresas fachada del legislador y que realizan Obra Pública en los ayuntamientos referidos para el pago de cuotas.



Hernández Cerón también era cercano a Rafael Moreno Valle, exgobernador poblano ya fallecido en cuyo mandato Puebla ocupó el primer lugar nacional en Huachicol; hoy, dicha estafeta ha pasado a Hidalgo y se concentra en municipios panistas.



La versión de los pobladores



“No están enfermos, el señor tenía malestares porque estaba drogado, pero no tienen el COVID-19”, indicó Hermilo Hernández Bautista, quien forma parte del Comité de la Comunidad de esta región.



“Todo es pura mentira, no hay enfermos confirmados con covid-19 en la región, de hecho la tarde del sábado acudimos a la casa donde habitan las personas y no, no tenía nada, es por ello que hoy en la madrugada, buscamos al presidente municipal, quien no ha dado la cara, y como presión, detuvimos policías municipales a quienes se soltarán hasta que no dé la cara el edil”.



“Queremos que aclare las cosas y que nos diga por qué dio a conocer información falsa, porque esa enfermedad no existe en la comunidad, por lo que tendremos ahí a los policías, es una manera de que se responsabilice por lo que dijo”. Con información de Milenio.