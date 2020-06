Inversionistas buscan certidumbre, no hay nada peor que cambiar reglas: Landau

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 25 junio 2020.-’Espero que no lo desperdicien, francamente, porque para mí sería una tragedia histórica perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más’, indicó.



El reciente giro en la política energética mexicana, que limita la participación privada, crea incertidumbre a días de que inicie el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió Landau.



’Algunas de las acciones de los últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del Gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego’, declaró Landau.



Sin mencionarlas de forma directa, el diplomático se refirió a acciones como el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la política de la Secretaría de Energía (Sener), la subida de tarifas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otras polémicas del sector energético en la pandemia.



El embajador recordó que el T-MEC, que entra en vigor el 1 de julio, contiene capítulos de protección a las inversiones.



Aunque consideró que los fallos judiciales que han revertido estas políticas de forma temporal muestran que ’el sistema legal está funcionando’, dijo que aun así son ’señales preocupantes’.



’Lo que espanta a la inversión, más que nada, es la incertidumbre legal. Y bueno, hemos visto en estas últimas semanas, con algunos de los cambios regulatorios que se han hecho en algunos lugares, sobre todo en el sector energético, ha habido amparos’, indicó.



Pese a reconocer la soberanía de México, Landau argumentó que si el Gobierno ’realmente quiere atraer inversión, no puede cambiar las reglas del juego’.





El funcionario estadounidense opinó que México ’debería ser un destino natural’ para la inversión extranjera, sobre todo ante el T-MEC, pero que en lugar de atraer nuevas inversiones, ha sido ’más o menos un gran esfuerzo’ preservar las existentes.





Landau dio estas declaraciones durante un foro virtual organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en la que empresarios destacaron el papel de la iniciativa privada en la economía mexicana sobre todo, durante la pandemia de COVID-19.



Con información de EFE