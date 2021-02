Invertirán en PEMEX precisamente para que no sea como dejaron la CFE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un nuevo decreto que reducirá los pagos de impuestos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues su Gobierno continuará con el apoyo a las empresas productivas a las que incluyen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con financiamiento público.



’Vamos a seguir apoyando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, y que, entre otras cosas, apoyamos a la CFE porque de esa manera vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz a los consumidores, porque en el tiempo que ellos dominaban y manejaron la política eléctrica los aumentos en el precio de la luz eran constantes, porque no les importaba la economía del pueblo de México, les importaba el lucro, los negocios para ellos.



En conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que debido a que su gobierno está fortaleciendo al a CFE hay protestas de estas empresas privadas, pues, indicó, sus intereses están de por medio.



’Por eso hicieron tanto escándalo cuando se dio lo del apagón de tres, cuatro horas del sistema eléctrico, y todavía se sigue hablando de eso’.



El mandatario indicó que Pemex recibiría en las próximas semanas una inyección de capital por parte del gobierno federal de entre 1,300 y 1,600 millones de dólares y la reducción adicional de impuestos este año sería por unos 3,680 millones de dólares.



’En el caso de Pemex va a entrar en vigor otro acuerdo, un decreto para reducir sus pagos de impuestos a la hacienda pública. Ya ven que antes Hacienda le quitaba todo a Pemex, todo lo que ingresaba a Pemex era para pagar impuestos; ahora hay un proceso para irle quitando carga fiscal a Pemex, esto les va a ayudar’, informó el mandatario.



El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que con la reducción en la carga tributaria de Pemex para este año, la Administración federal busca apoyar a la petrolera estatal a reordenar sus finanzas y luchar contra la deuda que aún mantiene, que asciende a 110 mil 300 millones de dólares.



El funcionario aseguró que los últimos dos años el país ajustó su política fiscal de manera que se pudiera compensar la reducción en los ingresos petroleros por regalías y otras contribuciones.



Hoy, el Presidente López Obrador recordó que también esperan que el Banco de México decida entregar los remanentes a la federación. En abril, dijo se darían estos recursos ’que nos corresponden por la depreciación del peso debido a la pandemia, esto está establecido por ley’.



’El Banco de México está ganando, hay reservas en el Banco de México como nunca, son récord las reservas del Banco de México, tenemos finanzas públicas muy sólidas en el país, por eso hemos también resistido la crisis económica sin desequilibrios macroeconómicos’, planteó.



Pemex puede requerir más apoyo económico por parte del Gobierno mexicano porque los ingresos del sector productivo han disminuido y con ello no se han podido estabilizar las finanzas de la empresa, aseguró la agencia calificadora Fitch Ratings.



El 20 de enero, Charles Seville, analista de la compañía, estimó en la conferencia de prensa ’Perspectiva Crediticia’ que el apoyo que Pemex podría ascender a 1.5% del PIB.



Aunque la nota soberana de México no se verá afectada en caso de emplearse esta operación, no deja de ser un factor negativo. El país mantiene la calificación en ’BBB-’, por encima del grado especulativo, con perspectiva estable.Con información de SIN EMBARGO