Investiga DEA a gobernador panista por presuntos nexos con el narco

La Administración para el Control de Drogas de USA (DEA) obtuvo audios donde se presume un probable vínculo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en donde se revela que ha realizado operaciones con recursos ilícitos que habrían provenido del narcotráfico.



En función de lo anterior, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha iniciado una carpeta de investigación en su contra, a la par de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que ya proporcionó pruebas al expediente, incorporando los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.



Desde 2012, cuando fue candidato a senador por el PAN, García Cabeza de Vaca y su esposa, Mariana Gómez Leal, compraron cinco propiedades en Reynosa, municipio que gobernó de 2005 a 2007.



En noviembre del año siguiente, ya como legislador, adquirió un departamento de 481 metros cuadrados, con un costo de 14.3 millones de pesos, ubicado en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México. Cabe mencionar que esto fue un mes antes de la aprobación de la Reforma Energética y que Cabeza de Vaca es uno de los implicados por haber recibido sobornos, según declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.



Posteriormente, durante su campaña a gobernador en 2016, fue acusado de obtener dinero del Cártel del Golfo, acorde con el testimonio de Héctor Crescencio de León Fonseca, ’El R3’, quien había sido detenido en enero de ese mismo año.



’Tengo conocimiento que mi jefe, el ‘R2’ y/o el ‘Toñín’, quien es Marco Antonio Haro Rodríguez, le entrega dinero a un político de nombre Francisco Javier Cabeza de Vaca’, citó en su momento el diario Reforma.



A finales de 2016, la declaración patrimonial del ahora gobernador de Tamaulipas reveló que, junto a su pareja, poseía 12 inmuebles y terrenos, incluyendo algunos en McAllen, Texas, según datos de Animal Político.



Por otra parte, el morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán denunció el pasado 29 de junio que Cabeza de Vaca y algunos de sus funcionarios mantenían vínculos con Los Zetas y el Cártel del Golfo. Este último habría colocado ’narcomantas’ en las que recriminaba haber pagado 15 millones de pesos para la campaña electoral del actual mandatario estatal.



’El gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narcoestado, he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República el resultado de una investigación profusa, que nos llevó año y medio, recopilando pruebas, evidencias y testimonios que confirman la presunción de que el gobernador es la cabeza de un narcoestado’, acusó Rojas Díaz-Durán.



Asimismo, mencionó que ’otra prueba de que es un narcoestado es que el llamado grupo élite de la policía estatal, conocido por sus siglas como CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas), en realidad, es un grupo integrado y dirigido por exsicarios del Cártel del Golfo’.



La diferencia entre el patrimonio y los ingresos de Cabeza de Vaca —en caso que no hubiera gastado en nada más— es de 90.8 millones de pesos, señala la denuncia, pues el valor aproximado de todas sus propiedades sumaría 104 millones de pesos y su salario como funcionario público, de 2000 a 2016, da un total de 13.2 millones de pesos.



La colaboración entre autoridades federales mexicanas y estadounidenses ahora podría confirmar los nexos del panista con el narcotráfico, lo que además seguiría cercando al expresidente Felipe Calderón, debido a la cercanía entre ambos.



No hay que olvidar que, en 2006, Cabeza de Vaca se desempeñó como coordinador de enlace entre los presidentes municipales del PAN y la campaña presidencial de Felipe Calderón.REVOLUCIÓN 3.0