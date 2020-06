Investiga el SAT a unos 50 contribuyentes de Guerrero por presunta defraudación fiscal

*No se presentaron ante el organismo para refutar los hechos que se les imputan



Taxco, 30 de junio. Al menos unas 50 empresas y personas físicas en Guerrero están siendo investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presunta defraudación fiscal con operaciones simuladas de expedición de facturas inexistentes o apócrifas, las cuales aparecen en el listado que publica en su portal oficial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Mientras que de las 100 empresas localizadas a nivel nacional por el SAT que están en la lista negra de factureras, porque no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, y se hizo efectivo el apercibimiento, por tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, 10 por ciento de ellas realizan sus operaciones en Guerrero.



La SHCP dio a conocer en su portal que, del universo de 22 millones de facturas analizadas en México, están involucradas más de 8 mil personas y empresas, de las que se estima una defraudación fiscal de más de 55 mil millones de pesos.



En el caso de Guerrero, las primeras 50 empresas y contribuyentes detectados realizan sus actividades en rubros que van desde de la construcción, despachos, consultores, prestación de servicios profesionales, comercios de comida rápida, asesores empresariales, hasta comercializadoras, los más destacables; muchas de ellas son de sociedad anónima y capital variable, lo que ha llamado la atención del órgano tributario que a detectado una presunción en personas físicas y empresas, que han estado ’emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes’.



Cintia Aideé Jáuregui Serratos, administradora de Fiscalización Estratégica 7, en suplencia por ausencia del administrador central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal fue la que emitió las notificación para en un determinado plazo las 50 empresas requeridas localizadas en Guerrero, entreguen la documentación e información solicitada y posteriormente se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere de la irregularidad, listado que para tal efecto se difunda en la página de Internet del SAT, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo ’anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones’.



La SHCP, por medio del SAT, comunicó el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto.