Investiga FGR si fallecidos en Hospital del ISSSTE en Chetumal fue por Covid-19

• El Instituto, oficialmente denunció ante la Fiscalía los hechos probablemente constitutivos de delito contra los presuntos implicados



A través de las cuentas de Facebook y de Twitter del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el director de la clínica en Chetumal, Emmanuel García, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República ’por hechos probablemente constitutivos de delito contra los presuntos implicados de la muerte de dos pacientes’.



De acuerdo a la nota periodística de R360 (Ruptura 360), medio digital local en Chetumal, Quintana Roo, el 30 de junio pasado, dos personas fallecieron por Covid-19 y hubo un paro de enfermeras y médicos, que protestaron porque ya no hay más espacio para recibir pacientes en la clínica del ISSSTE de la capital.



Describe la nota del informativo local que fuentes que pidieron el anonimato informan que hay un doctor de apellido Canul, asignado al área de Urgencias COVID, que está inyectando a los pacientes para que adelanten su muerte.



Agrega la fuente que los enfermeros no estuvieron de acuerdo, pero el médico los corrió del área, por lo que llegó el líder sindical, Juan Hidalgo y tuvieron una reunión con el director general del hospital.



Familiares de pacientes fallecidos, relata el medio, informaron que el ingreso de sus parientes fue por alguna condición distinta al Covid-19 y ’terminan muriendo por el virus’.



Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por medio de un boletín de prensa, informó que el Departamento Jurídico de su representación estatal en Quintana Roo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por hechos probablemente constitutivos de delito contra los presuntos implicados en la muerte de dos pacientes de la Clínica Hospital ’Chetumal".



Reseña el Instituto que el día 30 de junio del presente año, personal de enfermería explicó al titular de esta unidad médica que el doctor Jorge ’N’ ordenó que se ministrara cloruro de potasio (KCL) a dos pacientes ingresados con el cuadro y tratamiento de pacientes COVID-19.



Ante estos hechos, agrega, se instrumentó un acta circunstanciada donde tres testigos fueron coincidentes en señalar que el doctor fue quien dio esa indicación y, a consideración del personal de enfermería, ese medicamento fue el causante de la muerte de los pacientes.



Se presentó la denuncia de hechos ante la FGR delegación Chetumal, quien asignó el número de carpeta de investigación FED/QR/CHET/0000481/2020. ’El Agente del Ministerio Público Federal deberá determinar si los pacientes fallecidos fueron tratados conforme al protocolo establecido para la atención de pacientes COVID-19, y deslindar las responsabilidades que resulten en caso de que hubiera habido una mala práctica profesional’, explica el escrito oficial del ISSSTE.



Por último, el Instituto que, administra Luis Antonio Ramírez Pineda, refrenda su compromiso de mantener sus estándares de atención médica y, en caso de existir alguna posible responsabilidad, hacer del conocimiento de la autoridad ministerial cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de un delito y reitera: ’En el Instituto no se toleran malas prácticas en la atención médica’.