Investiga Fiscalía a ex fiscal Olea por difundir el caso contra Félix

ACAPULCO, Gro., 7 de enero de 2021.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga al ex fiscal Xavier Olea Peláez por difundir el caso de investigación por presunta violación contra Félix Salgado Macedonio.



En un comunicado, tras las declaraciones de Olea Peláez, quien justificó que la denuncia contra el virtual candidato de Morena no derivó en acción penal por orden de ’quien maneja las cuestiones políticas del estado’, lo cual el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que es falso.



La Fiscalía de Guerrero detalló que Xavier Olea violó flagrantemente los derechos de las partes y los principios que rigen a la institución, ya que durante su periodo como titular de la dependencia de 2015 a 2018 debió decidir y coordinar los trabajos de investigar y llevar ante las instancias correspondientes a los probables responsables, tal y como lo marca la Constitución.



Por lo anterior, la institución informó que se abrió una carpeta de investigación en contra de Xavier Olea por la probable comisión de diversos delitos, al reconocer la sustracción de documentación oficial de la Fiscalía, por la difusión del contenido de una carpeta de investigación y la omisión en el cumplimiento de su responsabilidad legal.



La Fiscalía aclaró que conforme a su autonomía, no participa ni participará en politización de investigación alguna.



Asimismo informó que la Dirección General Jurídica Consultiva de la institución revisa la carpeta de investigación contra Félix Salgado Macedonio por presunta violación.

Fuente: Quadratín





Indicó que tras ello, se determinará en definitiva la procedencia o no de la acción penal en contra del virtual candidato de Morena a gobernador, procedimiento que se encuentra apegado a derecho y establecido en los ordenamientos legales.