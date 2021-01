Investiga gobierno del estado mecanismos para comprar vacunas contra el coronavirus: Astudillo

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, Gro. 26 enero, 2021.-El gobernador Héctor Astudillo informó que su gobierno investiga los mecanismos que se aplican para adquirir vacunas contra el coronavirus ante laboratorios y farmacéuticas, y aclaró que no dará falsas expectativas a la población. Reiteró su llamado a los guerrerenses a que pongan la parte que les corresponde disminuyendo la movilidad para reducir los contagios de covid, que siguen en aumento al igual que las hospitalizaciones y las defunciones.

Además, en un mensaje que dirigió a la población desde la Ciudad de México, hizo votos por el pronto restablecimiento del presidente de la República y comandante de las fuerzas armadas del país, Andrés Manuel López Obrador, luego de conocerse que resultó positivo a covid-19 y que se mantiene en aislamiento.

Ante el incremento de la pandemia en el territorio estatal, Astudillo pidió la participación de la población para disminuir los contagios de coronavirus. Si bien el estado de Guerrero no está en crisis sanitaria por el repunte de los contagios y la hospitalización, ’si somos un estado en el que están creciendo los contagios y la ocupación en los hospitales, lo cual no es alentador porque de lo contrario nos iríamos preparando para pasar a etapas más complejas en los próximos días’.

’Por eso mi llamado a que hagamos únicamente lo esencial, si no tenemos nada a qué salir quedémonos en casa y cuidemos a los adultos mayores principalmente’, indicó.

El mandatario estatal dijo que su gobierno tiene el interés de adquirir vacunas contra el covid-19. Expuso que el interés de su gobierno es tener muchas vacunas para repartirlas en Guerrero, pero que no sólo se trata de ser optimista, sino ser también objetivos y ver si realmente las puede comprar el gobierno del estado a través de mecanismos internacionales.

El gobierno del estado indagará todo lo que sea posible, ’pero seremos muy objetivos y lo informaremos con una gran veracidad y con una gran honestidad para decir si se puede o no se puede’ comprar vacuna contra el covid-19, mientras eso ocurre el gobierno estatal seguirá alineado al Plan Nacional de Vacunación que elaboró la Secretaría de Salud federal, dijo el gobernador.

En otra parte de su mansaje calificó como alentadores los datos que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que en un año en la entidad disminuyeron el 28 por ciento los homicidios dolosos, tomando en cuenta que la media nacional fue del 8 por ciento.

Esto indica que en Guerrero hay un indicador notable de los índices delictivos, y eso es muy importante, ’y es muy conveniente para nuestra tierra Guerrero porque estábamos en los primeros lugares en todo lo malo’, agregó.

Otro dato relevante en materia de seguridad pública, es que los feminicidios disminuyeron drásticamente en el estado, con lo que Guerrero se ubica en el lugar 22 a nivel nacional en ese indicador delictivo.

27 MUERTOS EN 24 HORAS

En la actualización de las estadísticas covid, el secretario de Salud en el estado Carlos de la Peña Pintos, informó que en las últimas 24 horas en Guerrero murieron 27 personas por contagios de coronavirus, y que la tasa de letalidad del virus creció en enero a 20 decesos en promedio por día.

Del 1 al 25 de enero en el estado se tienen contabilizados 486 fallecimientos por contagios de covid-19. Los números indican que en las últimas 24 horas fueron detectados 125 nuevos contagios, y que se encuentran en estudio de laboratorio 3,817 casos sospechosos. Hay hasta ahora en Guerrero 2,963 defunciones por coronavirus.

Por el incremento de la demanda de hospitalización hay en Guerrero 450 personas internadas en los hospitales por contagios de covid-19, de las cuales 112 están en situación estable de salud; 262 están graves; y 76 están intubadas en estado crítico.

Actualmente hay en Guerrero 29,894 casos positivos acumulados de coronavirus, de los cuales 1,040 son casos activos con presencia en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Tecpan, Pungarabato, Coyuca de Benítez, Tlapa, Petatlán San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Atoyac, Ajuchitlán del Progreso y Cocula.

Carlos de la Peña informó que la ocupación hospitalaria promedio en Guerrero aumentó al 64 por ciento, que está por arriba de la media nacional promedio que es del 60 por ciento.

En el recuento de datos de este lunes, el secretario de Finanzas y Administración Tulio Pérez Calvo, informó que se mantienen en operación más de 60 filtros y módulos en los accesos a las playas, mercados y demás lugares concurridos por las personas.

Hay además brigadas de concientización y sanitización para fomentar el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos con agua y jabón y no asistir a lugares cerrados o aglomerados porque representan riesgos de contagios.

Por su parte Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del gobernador Héctor Astudillo, alertó que van en aumento los contagios y casos activos en municipios de la Costa Grande de Guerrero, por lo que pidió la colaboración responsable de la gente para abatir la expansión del virus.