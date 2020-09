Investiga la FGJEM al ex presidente del municipio de La Paz Rolando Castellanos y familia por presuntos actos de corrupción

La Paz, Mex.-A casi un año aproximadamente de que concluya esta gris administración gobernada por la morenista Olga Medina Serrano, aún siguen saliendo actos de corrupción instrumentados por administraciones pasadas de la fracción priista.

Ahora se pone al descubierto que Irany Maritza, hija del ex alcalde Rolando Castellanos Hernández con apenas 13 años, quien sin contar con un tutor o representante legal, reclamo en un juicio la propiedad legal, en el lote, 1, ubicado en la calle 13, manzana, 116 de la colonia Valle de Los Reyes, con el tiempo de acuerdo a una investigación que realizo el ayuntamiento esta localidad, la hija, menor de edad, compro otro terreno adjunto e inicio la construcción de un edificio que actualmente es rentado al Instituto Nacional de Electoral (INE).

Cabe recordar que ex alcalde Rolando Castellanos Hernández, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la que solicito informacion de este personaje a la alcaldesa de La Paz, Olga Medina Serrano, ya que se ha negado a ingresar al ayuntamiento 52 millones de pesos que desvió a un fideicomiso en su primera administración.

De acuerdo a la informacion aparecida en el portal ’La Silla Rota’, a Rolando Castellanos, derivado del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) en contra suya y otros ex servidores públicos, que dio pie a que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de México, iniciara una investigación con numero de carpeta TO/CCF/SPO/107/120632/20/05, me vi obligada a investigar los inmuebles de Rolando Castellanos y su familia’ señalo la actual alcaldesa Ofelia Medina.

Quien agrego, que producto de esa investigación el ayuntamiento de Los Reyes La Paz, encontró que a los 13 años, la hija de Rolando Castellanos Hernández, Irany Maritza, sostuvo un juicio en el 2003 con el que reclamaba la propiedad del lote 1, ubicado en la calle 13, manzana 116, en la colonia Valle de Los Reyes, acciones que fueron avaladas por un juez aun y cuando la menor nunca conto ni siquiera con un representante legal.