Investiga SAT a financista de la alianza PRIANRD por defraudación fiscal

El principal promotor de la Alianza "Sí por México", integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, Claudio X. González, es investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), toda vez que realiza operaciones similares a las de las empresas defraudadoras fiscales llamadas "factureras".



Y es que la A.C. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González, utiliza un entramado muy parecido al de las empresas factureras para la evasión fiscal, toda vez que simulan donaciones y tienen en nómina a personas que no laboran en dicho lugar, aseguró la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.



En entrevista para la cadena radiofónica La Octava, explicó que mediante este esquema ’meten nómina de personas inexistentes, meten servicios que no existen, meten donativos que no son donativos sino transferencias para otro tipo de acuerdos’.



Claudio X. González es quien desde el rubro empresarial, junto con algunos de sus ayudantes, orquestó la alianza PRIANRD con la intención de que Morena pierda la mayoría en el Congreso y que no se quede con la mayor parte de las gubernaturas a contender -tal como proyecto CitiBanamex-.



El empresario ha sido señalado de estar a favor de la conservación de privilegios empresariales entre los que destacan condonaciones, perdones fiscales, estímulos a fondo perdido, etc.



Por otro lado, informó que las empresas del Ricardo Salinas Pliego enfrentan 6 juicios ganados en primera instancia, uno ganado en segunda instancia por un monto total de 32 mil millones de pesos en impuestos históricos y que podrían alcanzar los 40 mil millones con actualizaciones.



Indicó que el universo de grandes contribuyentes es de 12 mil. Un gran contribuyente, explicó, es aquel que tiene ingresos de más de mil 500 millones de pesos anuales. De ese universo se hicieron auditorias a 892 grandes contribuyentes ’eso quiere decir que todavía tenemos 11 mil contribuyentes que podemos revisar’, destacó.LA JORNADA