Investiga UIF 17 inmuebles en USA, 4 en México y empresas fantasma de Cabeza de Vaca

’Me parece patético’ que los gobernadores de la Alianza Federalista apoyaran a ultranza a Francisco Javier Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, con la cantidad de pruebas que se han registrado en su contra y que lo vinculan con tres delitos graves: defraudación fiscal, peculado y lavado de dinero, lo que apunta con claridad a delincuencia organizada, dijo este lunes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Entrevistado en el programa ’Los Periodistas’, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire, en Youtube, Nieto Castillo expuso que desde la traición de Victoriano Huerta a Francisco I. Madero no se había dado un embate de ese tamaño contra el federalismo en México, en particular para defender a un Gobernador que acumula decenas de causas en su contra.



El funcionario federal confirmó que aunque el desafuero de García Cabeza de Vaca se dio sólo por defraudación fiscal por el caso de un departamento de 6 millones de pesos localizado en Santa Fe, en la Ciudad de México, su investigación abarca al menos 17 inmuebles en Estados Unidos y cuatro más México, y se extiende también a empresas fantasma.



’Si se hace el cálculo de cuánto había ganado Cabeza de Vaca como presidente municipal, como Diputado, como Senador y como Gobernador, en realidad no alcanza para el ritmo de vida que tiene’, dijo Santiago Nieto durante la entrevista.



Hay, además, actividades de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y una de las evidencias son los ingresos oficiales que tiene el Gobernador de Tamaulipas contra su estilo de vida, incluido ahora la contratación de un despacho de abogados en Estados Unidos al que recientemente la esposa de Cabeza de Vaca depositó 100 mil dólares, expuso el titular de la UIF.



La Sección Instructora de la Cámara de Diputados pudo haber tomado cualquiera de los delitos que se imputan actualmente al Gobernador, y decidió irse por el fraude fiscal, explicó Santiago Nieto. Sin embargo, el Gobernador también tiene vínculos con empresas fantasmas que, incluso, también se ligan con el Cártel de Sinaloa, agregó.



’En este momento la Fiscalía General de la República podría solicitar (una orden de captura)… no solamente por la información de la defraudación fiscal de los seis millones de pesos, sino por toda la actividad de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y desde mi punto de vista, delincuencia organizada’, explicó.



Cabeza de Vaca se suma así a otros tres gobernadores tamaulipecos que han sido investigados e incluso procesados por la justicia mexicana y estadounidense en las últimas dos décadas. Es el caso de Manuel Cavazos, Tomas Yarrington y Eugenio Hernández, políticos formados en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual el PAN ha trazado una alianza para las elecciones de este año.