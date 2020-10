Investiga UIF nexos de García Luna con México Libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra investigando los vínculos financieros entre Genaro García Luna y México Libre, organización política que lideran Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.



López Obrador confirmó en su rueda de prensa matutina a pregunta expresa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisa el caso, incluyendo los presuntos recursos que recibió Zavala en su candidatura presidencial independiente de 2018. Igualmente la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a todo lo que tiene que ver con el exfuncionario García Luna, acusado en Estados Unidos de trabajar para el Cártel de Sinaloa.



’Hay que esperar a que terminen investigaciones, pero la oficina de Investigación Financiera tiene toda la información. La Fiscalía es la encargada de investigar la procedencia del dinero, de todos los casos grandes y todo lo relacionado con García Luna’, expresó el presidente durante su conferencia de prensa.



’Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos, no hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos’, manifestó.



El presidente adelantó que el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentará un informe ésta semana, sin quebrantar el debido proceso.



Ante las acusaciones, Margarita Zavala aseguró, a través de redes sociales, que su movimiento no tiene nada que ver con Genaro García Luna, ya que todos los donadores ’están debidamente identificados’.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Nuestros donadores están debidamente identificados. GGL no es de México Libre, ni tuvo participación alguna (ni directa ni indirectamente) Es una pena que el Presidente de la República acuse y ataque de esa manera y con mentiras. Es una irresponsabilidad que ofende y agravia</p>— Margarita Zavala (@Mzavalagc) <a href="https://twitter.com/Mzavalagc/status/1314202544357339144?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Cabe destacar que México Libre no obtuvo su registro como partido político porque el Instituto Nacional Electoral informó que el movimiento había incurrido en diversas irregularidades durante su registro. No obstante, Zavala y Calderón han apelado esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con información de Karen Ballesteros | CONTRALÍNEA